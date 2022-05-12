У Словенії прогримів вибух на хімічному підприємстві: багато постраждалих

Вранці 12 травня на хімічному заводі Словенії у місті Кочев'є прогримів потужний вибух.

Вже відомо, що внаслідок вибуху на заводі Melamin постраждали понад двадцять людей. Влада міста закликає мешканців залишатись вдома та зачинити усі вікна.

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За даними цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих, пожежу станом на 10:30 ранку вдалось ліквідувати.

Пожежа на хімічному підприємстві у Словенії: відео з наслідками вибуху

Одна із найбільших лікарень Словенії активувала протокол інциденту з масовими жертвами, а двох постраждалих із заводу вже доставили до цієї лікарні.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух був настільки потужним, що його відчули люди в сусідніх будівлях.

Зараз на місці інциденту перебувають машини швидкої допомоги, головну дорогу до Кочев'є, де розташований завод, закрили.

Найгірша промислова пожежа в історії Словенії

У Службі цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих повідомляють, що на місці працюють пожежно-рятувальні та медичні підрозділи, а також мобільний підрозділ екологічної лабораторії. До рятування було залучено вертоліт.

Додамо, що завод Melamin, де прогримів вибух, класифікується як об'єкт більшого ризику для навколишнього середовища відповідно до екологічного законодавства. Компанія Melamin – один з найбільших роботодавців регіону, який займається виготовленням меламінової смоли для лакофарбових матеріалів деревообробної, будівельної та текстильної промисловості.

З огляду на кількість постраждалих внаслідок інциденту, ЗМІ називають сьогоднішню промислову пожежу найгіршою в історії Словенії.

З 1995 року було зафіксовано 17 промислових пожеж, які здебільшого призводили лише до матеріальних збитків.

У Києві 12 травня спалахнула велика пожежа

У столиці в ніч проти 12 травня в будівлі колишнього кінотеатру "Тампере" спалахнула велика пожежа. Наразі все ще невідомо, чому трапилось загоряння.

Перші повідомлення про пожежу на території кінотеатру з'явилися в місцевих телеграм-каналах приблизно опівночі. На відео було помітно, що вогонь охопив практично всю будівлю, а люди пов'язували загоряння з ймовірним горінням торф'яників біля Києва.

Станом на 4 годину ранку не було повідомлень про пожежу ні від Київської ОВА, ні від регіонального управління ДСНС. Водночас у ЗМІ оприлюднили фото, на яких видно, що рятувальники прибули на місце події та почали гасіння.

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