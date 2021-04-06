Йди сюди, я тебе поламаю, – мер Черкас ледь не побився з активістом

В Черкасах під час сесії міськради виник конфлікт між мером Анатолієм Бондаренком та лідером місцевого "Нацкорпусу" Дмитром Кухарчуком. Опоненти були готові застосувати силу й кулаки, але охоронці не допустили розвитку бійки.

Ані активіст, ані мер у штовханині не постраждали, але свій "первозданний вигляд" втратив силует міського голови, вирізаний з картону.

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Що відомо про інцидент

Під час своєї промови черкаський глава націоналістів Дмитро Кухарчук звинуватив очільника міста у:

корупції,

порожніх обіцянках

на додачу: оголосив про створення руху проти нього.

Анатолій Бондаренко, своєю чергою, теж за словом в кишеню не поліз. І, як належить, запропонував "вийти, щоб по-чоловічому поговорити". Але його з Кухарчуком розборонила охорона. Тоді ж очільник міста виказав своє обурення в маску.

Поламаю салагу... Йди сюди, я тібя поламаю!

– заявив мер.

Конфлікт в Черкаській міськраді: відео