Обійшло "квадроберів", "МСЕК" та "втому": що визнали словом року в Україні
Серед претендентів на звання слова 2024 року були – СЗЧ, Курська операція, МСЕК та інші. Проте саме "бусифікація" стала словом року, за версію словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт проєкту.
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"Бусифікація" стало словом року в Україні
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово "бусифікація" словом 2024 року. Там вказали, що це неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, перебував в центрі суспільної уваги року, що минув.
"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", – ідеться на сайті "Мислово".
Там вказали, що слово утворене від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", який вказує на дію, перетворення (від лат. facio — роблю) за тим самим принципом, що і "русифікація" або "верифікація".
На звання слова року також претендували:
- СЗЧ (самовільне залишення частини) — через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло у минулому році масового та загрозливого характеру;
- Курська операція – як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України;
- втома – як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України Російська Федерація;
- переговори – бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;
- МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) – скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні;
- популізм – у зв’язку з програмами "національний кешбек" та "тисяча Зеленського" та початком розмов про вибори;
- Магура – морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі;
- лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу) – слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни;
- квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин) – ця течія стала в Україні найбільш помітним культурним трендом року, що минув.
Цікаво! Словник "Мислово" створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають користувачі. "Мислово" обирає слово року вдванадцяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.
Зауважимо, що словами року за минулі роки були: у 2023 – мобілізація, у 2022 – фраза "рускій воєнний корабль – іді на*уй", у 2021 – вакцина, а у 2020 – коронавірус.