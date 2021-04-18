У Слов'янську прокремлівські депутати не дають ухвалити бюджет міста

Бойовики захопили міськраду Слов'янська 7 років тому, тоді місто на деякий час окуповала Росія. Наразі Словянськ знову страждає від впливу держави-агресора. Проросійські депутати буквально блокують роботу міста, через що досі не вдалося ухвалити бюджет на 2021 рік.

Прапор Росії у міськраді

Російський прапор в сесійній залі Слов'янська на одному з засідань розгорнув місцевий активіст Василь Хоменко. Він сказав, що у такий спосіб хотів нагадати про початок російської агресії на Донбасі.

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Депутати обурилися, слухати пояснення не хотіли і викликали поліцію. Правоохоронці швидко винесли прапор із зали. Згодом активіст пояснив свій вчинок – нібито все через те, що вже пів року не розблоковують бюджет.

Деякі депутати об'єдналися і вирішили, що будуть диктувати умови, проводити "рускій мір". Звісно, нас це не влаштовує,

– сказав він.

За 5 місяців депутати не ухвалили бюджет і навіть не обрали секретаря ради.

Роботу ради блокують

Представники "Опозиційної платформи – За життя", "Нашого краю" та "Партії миру та розвитку" об'єдналися у коаліцію та блокують роботу міськради.

"Склалася дуже критична ситуація в плані політичних баталій, які зараз тривають у міській раді. Деякі партії вимагають "своє", – зауважила депутатка міськради Ольга Алтуніна.

Складно сформулювати, чого ж вони вимагають, тому що фактично жодної письмової пропозиції від цих партій не надійшло,

– додала вона.

Те, що бюджет не ухвалили досі, погано впливає на соціальну та комунальну сфери. У Слов'янську вже на 15% скоротили подачу питної води через проблеми з оплатою водопостачання. Водночас в медичних закладах – труднощі із закупівлею продуктів і медикаментів.

У нас на складі м'ясної продукції залишилося всього на 2,5 дні. Закупити його ми зараз не можемо,

– розповіла медсестра міської клінічної лікарні Слов'янська Ніна Чуйко.

Проєкт бюджету виносили на розгляд депутатських комісій 14 разів, також 8 разів ставили на голосування сесій. Однак конструктиву в міській раді так і не знайшли.

Міський голова Вадим Лях звернувся до голови області з проханням втрутитися у ситуацію.