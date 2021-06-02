Сплатить штраф і пройде курс ПДР: "слуга" Камельчук вибачився за "бидлоту" і паркування дружини

Нещодавно Юрій Камельчук поскандалив з активістами через неправильне паркування його дружини. Тепер народний депутат від "Слуги народу" визнав, що помилявся, пообіцяв заплатити штраф та разом з дружиною підучити правила дорожнього руху.

"Слуга народу" визнав, що він не ідеальний, ба більше – ніколи таким не був. Тому йому "не завжди вдається діяти усвідомлено".

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Камельчук вибачився за неправильне паркування дружини

Підкорююся людям. Я був не правий. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Така поведінка будь-якої людини не є припустимою,

– написав нардеп.

Він також попросив вибачення у тих, "чий моральний устрій він зачепив".

Нардеп заявив про прийняття таких рішень

він добровільно сплатить штраф за зупинку в невстановленому місці – 425 гривень,

просить вибачення у журналістів програми "Зупини лося",

разом з дружиною обіцяє пройти приватний курс з вивчення правил дорожнього руху,

зобов'язується надалі зупинятися та паркуватися тільки у встановлених місцях,

запишеться на курс "Управління гнівом",

передасть на благодійність суму у 10 разів більшу від розміру штрафу,

закликатиме усіх, незалежно від обставин, зберігати спокій,

продовжить працювати над собою.

На завершення Камельчук подякував Всесвіту та людям за урок.

Конфлікт Камельчука з активістами: що відомо

"Слуга народу" Юрій Камельчук нещодавно поскандалив з активістами проєкту "Зупини лося".

Конфлікт між ними зав'язався через неправильне паркування дружини нардепа.

У розпалі суперечки "слуга народу" обізвав своїх співрозмовників "бидлотою".

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