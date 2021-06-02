Сплатить штраф і пройде курс ПДР: "слуга" Камельчук вибачився за "бидлоту" і паркування дружини

2 червня 2021 , 08:22
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Джерело:

фейсбук Юрія Камельчука

Нещодавно Юрій Камельчук поскандалив з активістами через неправильне паркування його дружини. Тепер народний депутат від "Слуги народу" визнав, що помилявся, пообіцяв заплатити штраф та разом з дружиною підучити правила дорожнього руху.

"Слуга народу" визнав, що він не ідеальний, ба більше – ніколи таким не був. Тому йому "не завжди вдається діяти усвідомлено".

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Камельчук вибачився за неправильне паркування дружини

Підкорююся людям. Я був не правий. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Така поведінка будь-якої людини не є припустимою,
– написав нардеп.

Він також попросив вибачення у тих, "чий моральний устрій він зачепив".

Нардеп заявив про прийняття таких рішень

  • він добровільно сплатить штраф за зупинку в невстановленому місці – 425 гривень,
  • просить вибачення у журналістів програми "Зупини лося",
  • разом з дружиною обіцяє пройти приватний курс з вивчення правил дорожнього руху,
  • зобов'язується надалі зупинятися та паркуватися тільки у встановлених місцях,
  • запишеться на курс "Управління гнівом",
  • передасть на благодійність суму у 10 разів більшу від розміру штрафу,
  • закликатиме усіх, незалежно від обставин, зберігати спокій,
  • продовжить працювати над собою.

На завершення Камельчук подякував Всесвіту та людям за урок.

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Автор: Наталія Пристанська