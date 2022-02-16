"Слуга" Кузьміних знову не прийшов до суду: ВАКС звернувся до Ради

"Слуга" Сергій Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві, 16 лютого знову не прийшов до суду для обрання йому запобіжного засобу. ВАКС вже просить Верховну Раду повідомити нардепу про нову дату засідання.

Адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко до ВАКС теж не з'явилась, хоча суд 15 лютого надіслав їй на електронну пошту лист із повідомленням про дату та час засідання.

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У ЦПК стверджують, що адвокатка сьогодні надсилала до суду листа з цієї пошти. На думку судді, Криворучко знала, що лист був, але невідомо, чи вона його відкривала. У клопотанні правозахисниці зазначено, що вона нібито нічого не отримувала від суду.

Додзвонитись до Кузьміних та адвокатки не можуть

Зазначають, що захисниця та підозрюваний не беруть слухавку. Криворучко переконувала, що її телефон "тимчасово не приймає дзвінки", а мобільний Кузьміних вилучили детективи.

Прокурор просив ВАКС за власною ініціативою застосувати примусовий привід до нардепа.

Коли буде новий суд

Суддя оголосив перерву, щоб надіслати до Верховної Ради повідомлення із проханням повідомили Кузьміних про дату та час нового засідання. Його призначили на 15:00 17 лютого.

Якщо депутат та адвокатка знову не прийдуть, суд розгляне питання про примусовий привід.

Що відомо про справу Кузьміних

Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень. Про це 28 січня повідомило НАБУ.

За ці гроші політик нібито мав посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.

7 лютого правоохоронці затримали підозрюваного. Сам нардеп каже, що справа проти нього є провокацією.

Запобіжний захід не можуть обрати ще з 7 лютого. Спочатку суд не підтвердив особи підозрюваного, адже в нього не було паспорта. Потім сторона захисту попросила час для підготовки.

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Текст поста Центру протидії корупції:

Кузьміних знову не прийшов до суду. ВАКС попросить Верховну Раду повідомити депутата про нову дату засідання

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних та його адвокатка Лариса Криворучко вкотре не прийшли до Вищого антикорупційного суду на обрання запобіжного заходу.

Вчора суд надіслав Криворучко на електронну пошту лист із повідомленням про дату та час засідання. Сьогодні вона з цієї пошти надсилала до суду листа, тому суддя вважає, що вона щонайменше знала, що лист від суду був. А от чи відкривала вона його, чи ні – невідомо.

У клопотанні Криворучко йдеться, що вона нібито нічого не отримувала від суду. Адвокатка та підозрюваний слухавку також не беруть. Захисниця сказала, що телефон у неї "тимчасово не приймає дзвінки", а мобільний її підзахисного вилучили детективи.

Прокурор попросив ВАКС за власною ініціативою застосувати примусовий привід до нардепа.

Слідчий суддя Олег Ткаченко оголосив перерву, щоб надіслати до Верховної Ради повідомлення із проханням посприяти у врученні нардепу Кузьміних повідомлення про дату та час засідання, яке призначили на 15:00 17 лютого. Якщо депутат та його адвокат не прийдуть, а всі ресурси для повідомлення про час засідання вичерпаються, суд розгляне питання про примусовий привід.