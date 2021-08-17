"Слуга народу" з Чернівців задекларувала Infinity як сільгосптехніку

17 серпня 2021 , 21:09
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Джерело:

сайт НАЗК

Народна депутатка Оксана Гринчук внесла в електронну декларацію Infiniti QX50. Позашляховик 2016 року вона придбала за 212 тисяч гривень.

Втім, у декларації Оксани Гринчук авто з'явилося із позначкою "сільськогосподарська техніка", Відповідні зміни у реєстр НАЗК нардепка подала 2 серпня.

Нагадаємо У більш ніж 90% декларацій НАЗК виявила правопорушення, – Опендатабот

Infiniti QX50 у декларації Гринчук

Оксана Гринчук внесла зміни у пункт "Цінне рухоме майне – транспортні засоби". У графі з'явилася Infiniti QX50 2016 року. Його вона купила в Ірини Колчанової за 212 тисяч гривень.

У декларації за 2020 рік, яку Гринчук подавала навесні 2021-го, було лише одне авто – Toyota Matrix 2003 року.


Зміни у декларації Оксани Гринчук / Скриншот сайту НАЗК

Infiniti QX50 – це позашляховик японської компанії, що виготовляє авто класу "люкс". На сайтах офіційних дилерів така модель 2020 – 2021 років коштує від 1 мільйона 200 тисяч гривень.

На вторинному ринку, за даними онлайн-платформ з продажу авто, така модель 2016 року, як у декларації Гринчук, коштує від 17 тисяч доларів. За курсом НБУ, це понад 452 тисячі гривень, тобто вдвічі дорожче, ніж вказано у декларації Гринчук.


Infiniti QX50 на вторинному ринку / Скриншот з сайту Auto.ria

24 канал звернувся до Оксани Гринчук по коментар щодо задекларованого авто. Ми додамо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.

Що відомо про Оксану Гринчук?

Вона потрапила до Верховної Ради за списком "Слуги народу" №67. Працювала менеджеркою в ТОВ "Бізнес-центр Буковина". Раніше працювала в секторі маркетингу в "Київстарі".
Входить до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи.

Дані з сайту Верховної Ради
Автор: Вероніка Климська