"Слуга народу" з Чернівців задекларувала Infinity як сільгосптехніку

Народна депутатка Оксана Гринчук внесла в електронну декларацію Infiniti QX50. Позашляховик 2016 року вона придбала за 212 тисяч гривень.

Втім, у декларації Оксани Гринчук авто з'явилося із позначкою "сільськогосподарська техніка", Відповідні зміни у реєстр НАЗК нардепка подала 2 серпня.

Нагадаємо У більш ніж 90% декларацій НАЗК виявила правопорушення, – Опендатабот

Infiniti QX50 у декларації Гринчук

Оксана Гринчук внесла зміни у пункт "Цінне рухоме майне – транспортні засоби". У графі з'явилася Infiniti QX50 2016 року. Його вона купила в Ірини Колчанової за 212 тисяч гривень.

У декларації за 2020 рік, яку Гринчук подавала навесні 2021-го, було лише одне авто – Toyota Matrix 2003 року.



Зміни у декларації Оксани Гринчук / Скриншот сайту НАЗК

Infiniti QX50 – це позашляховик японської компанії, що виготовляє авто класу "люкс". На сайтах офіційних дилерів така модель 2020 – 2021 років коштує від 1 мільйона 200 тисяч гривень.

На вторинному ринку, за даними онлайн-платформ з продажу авто, така модель 2016 року, як у декларації Гринчук, коштує від 17 тисяч доларів. За курсом НБУ, це понад 452 тисячі гривень, тобто вдвічі дорожче, ніж вказано у декларації Гринчук.



Infiniti QX50 на вторинному ринку / Скриншот з сайту Auto.ria

Що відомо про Оксану Гринчук? Вона потрапила до Верховної Ради за списком "Слуги народу" №67. Працювала менеджеркою в ТОВ "Бізнес-центр Буковина". Раніше працювала в секторі маркетингу в "Київстарі".

Входить до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи.



Дані з сайту Вона потрапила до Верховної Ради за списком "Слуги народу" №67. Працювала менеджеркою в ТОВ "Бізнес-центр Буковина". Раніше працювала в секторі маркетингу в "Київстарі".Входить до парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи.Дані з сайту Верховної Ради

24 канал звернувся до Оксани Гринчук по коментар щодо задекларованого авто. Ми додамо його до цього матеріалу, щойно отримаємо.