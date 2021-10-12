"Слуга народу" Клочко збрехав, пояснюючи мільйонні стати своєї матері, – ЗМІ

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Клочко раніше пояснював походження нерухомості на мільйони гривень у своєї матері статками сестри. Однак з'ясувалося, що жінка офіційно заробляє 10 тисяч гривень на місяць, проживає на Троєщині й ніколи не мала бізнесу.

На початку вересня журналісти оприлюднили інформацію про те, що статки матері нардепа Клочка – Наталії – впродовж 2 років відчутно зросли.

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Дорогі статки у власності матері депутата

Жінка стала власницею

одразу двох квартир у Києві,

будинку,

земельних ділянок,

Tesla Model X 2016 року.

Ринкова вартість майна становить приблизно 14,5 мільйона гривень.

Журналісти помітили цікаву деталь: жінка почала здійснювати дорогі покупки у той час, коли її син потрапив до Верховної Ради.

Реакція нардепа на оприлюднену ЗМІ інформацію

У відповідь на цю інформацію Клочко написав у фейсбуці допис, в якому заперечив свою участь у фінансуванні майна матері.

Натомість він заявив, що з нерухомістю їй допомогла сестра, яка "є забезпеченою людиною, має медичний бізнес, а її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії".

Клочко збрехав про статки сестри

Журналісти перевірили цю версію і з'ясували, що вона неправдива. Сестра нардепа Олена Грузіцька не має жодного бізнесу і, за даними реєстрів, ніколи й не мала.

Жінка працює у стоматологічній клініці керівницею. За інформацією джерел журналістів у податковій, від початку 2021 року офіційно отримувала приблизно 9 тисяч гривень зарплатні на місяць, а також по 1 300 гривень на місяць від іншої стоматологічної фірми.

Чоловік сестри працює в компанії, що займається виробами з алюмінію. Від початку року офіційно заробляє приблизно 28 тисяч на місяць.

Протягом останніх 3 років сім'я загалом стала багатшою на понад 1 мільйон гривень. Однак цієї суми було б недостатньо навіть на придбання електрокару, який оформлений на матір нардепа.

Крім того, Грузіцька та її чоловік живуть у звичайній багатоповерхівці на Троєщині. Жінка їздить на Toyota Rav4, привезеній з США після ДТП, а її чоловік – на бюджетній 15-річною Toyota Corolla.

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Версія з продажем квартири підтвердилася, однак є "але"

Ще одним поясненням цінних активів у дописі Клочка були продаж родинної квартири та його подарунок матері з продажу нерухомості в Броварах.

Це відповідає дійсності, але не пояснює купівлю активів для матері. Адже родинну квартиру на Троєщині було продали у квітні 2021 року за 1,9 мільйона гривень. Тобто це відбулося вже після того, як частина нового майна у власності матері Клочка вже з'явилася.

Нерухомість ж нардепа, відповідно до його декларації, була продана за 750 тисяч гривень. Ймовірно, саме їх варто вважати подарунком для матері. Ці суми відчутно менші за ті, які витратили на купівлю нового майна.

Ці заяви нардеп і його сестра відмовилися коментувати

Сам Клочко відмовився відповідати на питання журналістів. Грузіцька теж не пояснила, звідки взяла гроші на дорогі покупки.

На запитання про бізнес, який журналістам так і не вдалося знайти в реєстрах, вона відповіла: "Шукайте".

Перевіряючи статки сестри нардепа, розслідувані з'ясували, що вона скуповувала нову нерухомість одночасно з матір'ю. Період також збігається з тим, коли Клочко став нардепом.

Олена Грузіцька протягом останніх 2 років стала власницею

квартири у ЖК "Баварія" під Києвом,

100-метрової квартири на Троєщині,

одразу двох квартир у тому ж ЖК "Рів'єра", де нерухомість дісталася і матері.

Ринкова вартість придбаного Грузіцькою майна може сягати 7 мільйонів гривень.

Загалом родичі нардепа за час його перебування в парламенті, за підрахунками журналістів, придбали майна приблизно на 20 мільйонів гривень.