"Слуга народу" поставила Разумкова в шпагат, – журналіст про призначення голови апарату Ради

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що потенційні 3 кандидати на посаду голови апарату Верховної Ради є неприйнятними для Дмитра Разумкова. Тому спікер парламенту нібито опинився в неприємній ситуації.

Фракція пропонує Разумкову призначити главу апарату парламенту. Є три кандидатури на вибір.

До речі "Слуги народу" розглядають три кандидатури на голову апарату Ради: відомі прізвища

"Слуги" ставлять Разумкова в шпагат

За словами Лещенка, всі кандидати – неприйнятні для Разумкова, тому що нелояльні до нього. Журналіст зауважив, що глава апарату – це руки, очі і вуха спікера. Без "свого" глави апарату Разумков "буде зв'язаний в діях".

Тепер Разумков або погодиться з кандидатом від фракції – і віддасть свою долю в руки чужої людини. Або відмовиться і налаштує фракцію проти себе…."Слуга народу" поставила спікера Дмитра Разумкова на шпагат,

– сказав Лещенко.

Таким чином, на думку журналіста, спікер може дати привід фракції говорити про те, що Разумков поводиться не як їх делегат в президію Ради, а як самозванець. Це начебто може прискорити сценарій відкликання Разумкова з посади.

Що відомо про призначення глави апарату Ради

У політсилі "Слуга народу" незабаром висунуть кандидата на посаду голови апарату Верховної Ради. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук розповіла, що розглядали 3 потенційні кандидатури.

В'ячеслав Штучний (раніше вже обіймав цю посаду);

"слуга" Олександр Копиленко;

"слуга" Павло Фролов.

Зауважимо, що апарат працює без постійного керівника вже понад рік.

Текст публікації Сергія Лещенка:

"Слуга народу" поставила спікера Дмитра Разумкова на шпагат.

Фракція пропонує Разумкову призначити главу апарату парламенту, запропонувавши три кандидатури на вибір. Всі вони неприйнятні для Разумкова, тому що нелояльні до нього. Роль глави апарату надзвичайно важлива – це руки, очі і вуха спікера. Без свого глави апарату Разумков буде пов'язаний в діях.

Тепер Разумков або погодиться з кандидатом від фракції – і віддасть свою долю в руки чужої людини. Або відмовиться і налаштує фракцію проти себе. І дасть привід вже самій фракції Слуг говорити про те, що Разумков поводиться не як їх делегат в президію Ради, а як самозванець, який відірвався від свого коріння. Що тільки прискорить збір голосів проти Разумкова і прискорить сценарій відкликання з посади.