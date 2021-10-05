"Слуга", яка хотіла "валити з країни", не задекларувала понад 4 мільйони

У декларації харківської нардепки від "Слуги народу" Анни Колісник за 2020 рік знайшли неточності. Їх сума сягає 4,4 мільйона гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило довідку про результати перевірки декларації Колісник.

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НАЗК каже про брехню у декларації нардепки

НАЗК встановило, що Колісник вказала недостовірну адресу квартири в місті Лебедин Сумської області.

Політикиня не зазначила інформацію про 25% нежитлового приміщення в Харкові, яким володіє з лютого 2013 року. Колісник же пояснює, що втратила певні документи, що "позбавило можливості коректно заповнити декларацію за звітний період".

Однак в агентстві зауважують, що відомості про нерухомість наявні у Державному реєстрі речових прав. Ціна частини приміщення 31 грудня 2020 року сягала від 267,3 до 296,2 тисячі гривень.

Також Колісник не зазначила квартиру в Києві, яка перебуває у неї в користуванні. Вартість – 1,6 мільйона гривень.

Про іншу київську квартиру чиновниця теж змовчала. Вона орендувала її у 2019 – 2020 роках. При цьому вона отримала компенсацію вартості оренди.

Також Колісник не внесла до декларації дані про мотоцикл "Хонда" 2014 року випуску. Нардепка сказала, що продала його у травні 2017 року, але станом на 31 грудня 2020 року перереєстрацію не здійснили.

НАЗК побачило в діях Колісник ознаки злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України.

Одіозні заяви Колісник: що відомо

У березні Колісник втрапила у скандал. Депутатка у Раді написала в повідомленні, що "треба валити з цієї країни". Це було під час виступу головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.