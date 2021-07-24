Не вистачило голосів, щоб призначити порядок денний. Про це розповіла депутатка облради з фракції "Слуга народу" Юлія Ковалевська.

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Ковалевська зазначила, що відтак питання виключення не розглядалося. Не було кворуму. При цьому депутатка не уточнила, хто був ініціатором засідання.

Товмасян був присутній. Він казав, що процесуального статусу у нього жодного немає, жодних звинувачень, негативних моментів не пред'явлено. Також він переконував, що під час обшуку жодних "компроментуючих" моментів не було.

Зауважимо, сам Товмасян публічно не коментував справу про затримання одного зі своїх заступників. На телефонні дзвінки після обшуків в облраді голова теж не відповів.

Що цьому передувало