"Слуги" пропонують нараховувати бали за порушення ПДР: за 12 позбавлятимуть прав

Нардепи від "Слуги народу" зареєстрували у парламенті законопроєкт, який передбачає введення штрафних балів для водіїв. За 12 позбавлятимуть водійського посвідчення.

Мовиться про законопроєкт №6502. У ньому зазначено, що у водіїв, які системно порушують правила дорожнього руху, забиратимуть "права".

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Крім того, порушникам доведеться повторно складати теоретичний та практичний іспит на знання ПДР.

Штрафні бали

Пропонують встановити перелік правопорушень, за вчинення яких водієві нараховуватимуть штрафні бали – від 1 до 5. Їх кількість залежатиме від рівня суспільної небезпеки порушень.

Нараховані бали будуть анульовувати через рік. Якщо водій "набере" 12 балів, права забиратимуть. Водію, який отримав посвідчення менше, ніж рік тому, буде достатньо 8 балів.

Якщо водій не погоджуватиметься, рішення можна буде оскаржувати в суді. До слова, бали за порушення ПДР мають намір нараховувати паралельно зі штрафами.

За що хочуть нараховувати бали

1 бал – їзда з непристебнутим ременем, перевезення дітей без засобів безпеки.

2 бали – використання автівки з технічними несправностями, перевищення швидкості на понад 20 кілометрів за годину, проїзд на червоне світло, використання закритих номерів та повторне перевезення дітей без засобів безпеки.

3 бали – експлуатація машини, яка надає послуги з перевезення пасажирів, із технічними несправностями.

5 балів – створення аварійної ситуації, перевищення швидкості на понад 50 кілометрів за годину.

Автори ініціативи відзначають, що система накопичення штрафних балів за порушення ПДР працює у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині.