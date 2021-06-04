"Слуги народу" на засіданні Ради обговорювали запровадження "сухого закону" у фракції

Нардепи від "Слуги народу" внесли пропозицію оголосити "сухий закон" у фракції. Це питання вони обговорювали під час засідання Верховної Ради.

Запропонували також штрафувати за куріння. Фото листування народних депутатів оприлюднили у мережі.

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Я вважаю, потрібно почати зі себе і оголосити "сухий закон" в середині фракції та штрафувати за куріння,

– написав один зі "слуг".

Водночас інші нардепи вирішили пожартувати з цього приводу:

"А сухий закон – це коли просекко extra dry?"

"Негрони".

Зверніть увагу! Букви оприлюднили фото, як у лютому 2021 року "слуги народу" під час засідання Ради запекло дискутували в чаті з приводу "права на зброю".

Тоді ж Микита Потураєв "запропонував" колегам "внести проєкт "сухого закону", щоб не пов'язували доступ українців до зброї та "п'яні розбірки".