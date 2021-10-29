"Слуги" зберуться на засідання фракції: на порядку денному знову питання кадрів

"Слуги народу" зберуться на засідання фракції. На ньому планують розглянути й кадрові питання.

Мовиться як про виконавчу владу, так і про керівництво апарату Верховної Ради. Про це повідомила 29 жовтня речниця "Слуг народу" Юлія Палійчук.

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"Слуги народу" зберуться на засідання фракції

У понеділок, 1 листопада, о 19 годині в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу"…

– написала Палійчук.

На ньому планують розглянути:

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

інші питання, пов'язані з роботою фракції.

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28 жовтня нардепка від "Слуг народу" Галина Янченко заявила, що наступного тижня нардепи хочуть звільнити 5 міністрів. Однак про кого саме мовиться, не уточнила.

До речі, чутки про відставку міністрів витають вже не перший місяць. Наприклад, 23 жовтня ЗМІ писали, що мовиться про 3 нових міністрів.

Зокрема посаду міністра оборони буцімто запропонували очільнику Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову. Натомість на його місце призначать нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Ба більше, Міністерку соціальної політики Марію Лазебну нібито планували відставити й запропонувати її посаду очільнику митниці Павлу Рябікіну.

Перед тим, наприкінці вересня нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що змінити можуть очільників 3 – 4 міністерств.

Текст публікації Юлії Палійчук:

У понеділок, 1 листопада, о 19:00 в КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому планують розглянути: