"Слуги" зберуться на засідання фракції: на порядку денному знову питання кадрів
29 жовтня 2021 , 15:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм Юлії Палійчук
"Слуги народу" зберуться на засідання фракції. На ньому планують розглянути й кадрові питання.
Мовиться як про виконавчу владу, так і про керівництво апарату Верховної Ради. Про це повідомила 29 жовтня речниця "Слуг народу" Юлія Палійчук.
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"Слуги народу" зберуться на засідання фракції
У понеділок, 1 листопада, о 19 годині в конгресно-виставковому центрі "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга народу"…
– написала Палійчук.
На ньому планують розглянути:
- кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов'язані з роботою фракції.
Останні новини щодо ймовірних кадрових змін в уряді
- 28 жовтня нардепка від "Слуг народу" Галина Янченко заявила, що наступного тижня нардепи хочуть звільнити 5 міністрів. Однак про кого саме мовиться, не уточнила.
- До речі, чутки про відставку міністрів витають вже не перший місяць. Наприклад, 23 жовтня ЗМІ писали, що мовиться про 3 нових міністрів.
- Зокрема посаду міністра оборони буцімто запропонували очільнику Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову. Натомість на його місце призначать нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.
- Ба більше, Міністерку соціальної політики Марію Лазебну нібито планували відставити й запропонувати її посаду очільнику митниці Павлу Рябікіну.
- Перед тим, наприкінці вересня нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що змінити можуть очільників 3 – 4 міністерств.
Текст публікації Юлії Палійчук:
У понеділок, 1 листопада, о 19:00 в КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому планують розглянути:
- кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов‘язані з роботою фракції.