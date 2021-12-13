"Слуги" зберуться на засідання фракції: що обговорять

Фракція "Слуги народу" 13 грудня збереться на засідання. Мають обговорити законопроєкти, які розглядатимуть цього пленаного тижня.

Засідання фракції відбудеться о 19:00. Депутати хочуть заслухати главу комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Це стосуватиметься закону про публічні закупівлі.

До теми Останні засідання Ради у році: що на них розглядатимуть

Інші теми засідання фракції

"Слуги" мають розглянути питання щодо змін до Податкового кодексу про проведення азартних ігор та лотерей – № 2713-д.

Також планують обговорити законопроєкти щодо розвитку медичної реформи:

про вдосконалення надання медичної допомоги – №6306,

про зміни до законодавства щодо трансплантації анатомічних матеріалів людей – № 5831,

про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та медичного обслуговування населення – № 5873,

про зміни до законодавства щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну – № 4358.

Крім того, представлять делегатів від фракцій до Нацради з питань телебачення та радіомовлення на трьох вакантних посадах за квотою парламенту.

Останній пленарний тиждень в році

З 13 грудня стартує останній цьогоріч пленарний тиждень у Верховній Раді. Раніше нардепи припускали, що він може бути спокійним, хоч й можливі позачергові засідання. До слова, останні можуть організувати через медичні законопроєкти.

Текст поста Юлії Палійчук:

13 грудня о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу". Серед питань порядку денного обговорення пріоритетних законопроєктів, які будуть винесені на поточний пленарний тиждень.

Під час засідання фракції планується заслухати інформацію голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича щодо Закону України "Про публічні закупівлі" в частині особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (№6273).

Розглянути питання внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№ 2713-д).

Обговорення важливих законопроєктів щодо розвитку медичної реформи: Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги (№6306), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№ 5831), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358).

А також планується представлення делегатів від фракції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради України.