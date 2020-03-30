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      "Слуги народу" за Коломойського?

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      Монобільшість – прислужники чужих інтересів чи все ж слуги народу? / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський втратив контроль над своєю фракцією і вперше не зміг домогтися від більшості "слуг народу" голосування за необхідні йому законопроэкти сьогодні 30 березня.

      Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов. Затем – упадок экономики и угроза дефолта…

      Интересно: Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу

      Теперь – очередь за народными депутатами. Народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите правильный путь".

      И депутаты выбрали путь – в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты – о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.

      Причина – отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты – "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.

      По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 – и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.

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      Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести – когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.

      Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского – глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.

      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Андрій Єрмак Слуга народу Приватбанк Ринок землі Дефолт в Україні Верховна Рада Новини України Володимир Зеленський Публікації Новини політики
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