Слухайте новини в дорозі: 24 Канал став першим українським новинним медіа в Apple CarPlay
24 Канал став першим українським медіа, чий мобільний додаток доступний в Apple CarPlay. Цей крок – реакція на зміну інформаційних звичок українців, які дедалі частіше споживають контент у форматі аудіо.
Щоб протестувати оновлення, достатньо завантажити додаток 24 Каналу в AppStore та підключити смартфон до мультимедійної системи авто. Як це працює і що дає водіям, розповідає 24 Канал.
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Чому саме формат аудіо
Аудіоконтент – один з головних трендів року. Це підтверджують як високі показники прослуховування радіо, так і впровадження функції озвучки новин в провідних онлайн-медіа.
Серед українських редакцій, які одними з перших системно почали працювати з новинами в форматі аудіо, був 24 Канал. Прокачавши якість аудіоновин, команда зосередилася на підвищенні їх доступності – зокрема, через розширення каналів дистрибуції. Логічним кроком стала інтеграція додатку 24 Каналу з функцією аудіоновин в Apple CarPlay.
Хотілося дати можливість нашим користувачам дізнаватись останні новини й під час поїздок. З появою аудіоновин вихід на платформу виглядав очевидним,
– прокоментував рішення Head of Innovation у Luxnet Юрій Кісільчук.
Він зазначив, що технічна реалізація була швидкою. З початку травня функція проходила тестування і вже зараз – офіційно доступна користувачам iOS.
За оцінками команди, інтеграція додатку в CarPlay допоможе розширити аудиторію, яка проводить значну частину дня за кермом і обирає слухати, а не читати.
Зараз в Україні – близько 10 мільйонів легкових авто. Це величезний ринок зі значним потенціалом для аудіоформатів,
– додає Денис Зеленов, Head of Digital 24 Каналу.
Переваги для водіїв
Аудіоновини – це насамперед про комфорт, безпеку і зручність. Ви заводите авто, активуєте Apple CarPlay і одразу чуєте головне – без зайвих кліків та довгих рекламних пауз.
Це гарне рішення, щоб прослухати останні новини в максимально стислому форматі. Тримати руку на пульсі, так би мовити, навіть в авто,
– пояснює Кісільчук.
Ціль – стати брендом №1 серед українських водіїв
Окрім зручності для користувача, новий функціонал підтримує і стратегічні цілі 24 Каналу – розширення аудиторії та розвиток медіаекосистеми загалом.
Будучи першим новинним додатком в Україні з інтеграцією в Apple CarPlay, ми отримуємо чудову можливість зайняти лідерську позицію та стати новинним брендом №1 серед українських водіїв,
– зазначає Денис Зеленов.
Крім того, команда розглядає цей формат як платформу для коротких рекламних інтеграцій і персоналізованих добірок.
Як почати слухати аудіоновини 24 Каналу в CarPlay
- Завантажте додаток 24 Канал з App Store.
- Підключіть смартфон до мультимедійної системи авто.
- Знайдіть іконку 24 Каналу на екрані.
- Слухайте аудіоновини в дорозі.
Функція – безкоштовна. Додаток адаптовано для всіх сучасних моделей авто з підтримкою CarPlay.
Незабаром аудіоновини будуть доступними і для користувачів Android Auto. Слідкуйте за нашими оновленнями за тегом.