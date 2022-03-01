Служба "102" Нацполіції приймає на роботу волонтерів: як долучитися

Зважаючи на те, що навантаження на операторів, які приймають дзвінки громадян, збільшилося в рази, нацполіції України потрібні додаткові руки.

Весь особовий склад Нацполіції вранці 24 лютого був піднятий за бойовою тривогою. З того моменту їхня команда цілодобово та безперервно несе свою службу.

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Служба "102" Нацполіції приймає на роботу волонтерів

Ми дякуємо громадянам, які повідомляють нам про підозрілих осіб, переміщення ворожої техніки тощо, адже це свідчить, що ми як ніколи об’єднані однією метою. Цього разу – це перемога над ворогом, який прийшов на нашу землю з війною,

– зазначають у зверненні.

Поліція зазначає, що вони намагаються оперативно приймати і відпрацьовувати повідомлення, але навантаження на операторів служби 102 зросло в рази, тож вони просять зголоситися волонтерів допомогти нам бути оперативнішими і ефективнішими.

Якщо ви готові сприяти в оперативному реагуванні на злочини та події, направленні нарядів поліції на місце події, звертайтеся до Головних управлінь поліції в регіонах.



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