Служба безпеки виграє кібервійну у хакерів Росії, – експерт

Сподівання росіян про перемогу в кібервійні не справдились через ефективну роботу СБУ, котра цього року відбила 4,5 тисячі хакерських атак.

Як зазначає політолог Олексій Голобуцький, серед основних мішеней ворога були й вітчизняні енергетичні об'єкти. На його переконання, завдяки Службі безпеки український кіберфронт жодного разу не "просів" під натиском Росії.

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Мета "погасити Україну" мала виконуватись на двох фронтах. Російські хакери до початку повномасштабної війни були одним з брендів Кремля. І саме вони мали атакувати мережі критичної інфраструктури та банківської системи. Однак з тріском провалились завдяки кіберППО від СБУ,

– відзначає експерт.

За даними кібердепартаменту Служби безпеки, перелік тільки останніх атак йшов на сотні, а 30 із них могли стати дійсно критичними, але їх вчасно відбили.

"Загалом кількість хакерських атак на Україну – колосальна. За цей рік спецслужба відбила понад 4,5 тисячі кібнападів – це втричі більше, ніж у 2020 році", – повідомив Голобуцький.

Експерт акцентує, що сотні нападів на енергооб'єкти українці навіть не помітили, а росіяни глобально не досягли своєї мети – "потушити" всю Україну.

Знаю з декількох джерел, що іноземні спецслужби сьогодні вчаться на українських прикладах, бо ніколи не стикалися із подібними загрозами. А на кіберів СБУ та ІТ-армію волонтерів дивляться, як на восьме чудо світу. Міф про непереможних російських хакерів розвіявся, як і образ "другої армії світу", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.