У Нікополі на Дніпропетровщині поліцейські затримали 2 чоловіків, які жорстоко побили та пограбували пенсіонерку. У цьому правоохоронцям допомогла службова собака.

Грабіжники проникли у квартиру жінки, назвавшись електриками. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Дніпропетровщини.

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Як грабіжники потрапили у квартиру пенсіонерки

Злочин трапився зранку 29 вересня. Зловмисники, назвавшись працівниками комунальної служби, зайшли до квартири літньої жінки. Вони буцімто хотіли перевірити лічильники. Проте грабіжники почали душити пенсіонерку та вимагати у неї розповісти, де лежить золото. Після побоїв та погроз вона зізналась. Чоловіки вкрали коштовності та втекли з місця злочину.



Грабіжники вкрали у пенсіонерки її золоті прикраси / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

Як затримали грабіжників

Поліцейські у супроводі службової собаки, яку звати Більт, знайшли одного з грабіжників у підвалі будинку, в якому мешкає пенсіонерка. У нього правоохоронці вилучили викрадені золоті прикраси та пневматичний пістолет. Іншого злодія поліцейські затримали в місті після кількох годин пошуків.



У одного з грабіжників був пневматичний пістолет / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

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Що загрожує зловмисникам

Грабіжниками виявились 2 місцевих мешканців. Одному з них 26 років, а іншому – 16. До речі, підлітка раніше вже судили за аналогічний злочин.

Поліція готує зловмисникам повідомлення про підозру за розбій. Якщо їхню провину доведуть в суді, грабіжникам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення та конфіскація майна. Наразі тривають слідчі дії.

Дивіться відео затримання грабіжників у Нікополі: