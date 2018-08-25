"Служили" за їжу та цигарки: на Донеччині затримали чотирьох проросійських бойовиків

На Донеччині правоохоронці виявили та притягнули до відповідальності чотирьох проросійських бойовиків, які входили до складу російських окупаційних військ від початку збройного конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

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Чоловіки зі зброєю та битами оглядали автомобілі та громадян, шукаючи українську символіку, яка ставала приводом взяти особу в заручники. Робота часто оплачувалася їжею та сигаретами. Бойовики почали "служити" на незаконних блокпостах навесні 2014 року.

30-річний житель Лиманського району чергував на дорозі на в’їзді до свого села, бо агітатори сказали, що населений пункт нібито йдуть захоплювати "бандерівці". Побачивши, що його обманули, чоловік покинув свій пост та повернувся до звичайного життя. Факт участі у бандформуванні ретельно приховував,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усім чотирьом світить від трьох до восьми років позбавлення волі за "створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

Нагадаємо, у День Незалежності внаслідок артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ у селищі Врубівка загинув мирний житель.