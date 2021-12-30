"Слузі" Ковальову "4 канал" подарувала сім'я
Джерело:НАЗК
Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов отримав "4 канал" у подарунок від сім'ї. Він обійшовся у 4,363 мільйона гривень.
Про це свідчать зміни його майнового стану. Так, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо".
До речі "Слуга" Ковальов пояснив, нащо купив "4 канал"
Хто подарував канал політику
"Слузі" канал подарував Іван Ковальов. Зауважимо, по батькові депутата – Іванович та їх прізвища однакові. Того ж дня політик отримав решту 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Наталії Ковальової. Обидва подарунки коштували 2 181 755 гривень.
Крім того, 24 грудня Ковальов отримав у подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн". Знову – від Івана Ковальова. Це коштувало понад 195 000 гривень.
Згідно з відкритими даними, компанія займається виробництвом кіно, відеофільмів та телевізійних програм.
Що цьому передувало
- 28 грудня у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Його ім'я було зазначено в офіційних даних.
- Згодом політик офіційно це підтвердив. Він каже, що нібито хоче зробити медіа ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. За його словами, "4 канал" віддалений від олігархів.
- Добродомов теж відреагував на продаж каналу. Він написав у фейсбуці, що амбітні плани телеканалу потребують значних вкладень. Саме їх готовий узяти на себе новий власник "4 каналу".