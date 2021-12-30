"Слузі" Ковальову "4 канал" подарувала сім'я

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов отримав "4 канал" у подарунок від сім'ї. Він обійшовся у 4,363 мільйона гривень.

Про це свідчать зміни його майнового стану. Так, 24 грудня депутат отримав у подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо".

До речі "Слуга" Ковальов пояснив, нащо купив "4 канал"

Хто подарував канал політику

"Слузі" канал подарував Іван Ковальов. Зауважимо, по батькові депутата – Іванович та їх прізвища однакові. Того ж дня політик отримав решту 50% у статутному капіталі ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" від Наталії Ковальової. Обидва подарунки коштували 2 181 755 гривень.

Крім того, 24 грудня Ковальов отримав у подарунок 39% у статутному капіталі ТОВ "Ар Ті Ай Продакшн". Знову – від Івана Ковальова. Це коштувало понад 195 000 гривень.

Згідно з відкритими даними, компанія займається виробництвом кіно, відеофільмів та телевізійних програм.

Що цьому передувало

28 грудня у ЗМІ з'явилась інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал". Його ім'я було зазначено в офіційних даних.

Згодом політик офіційно це підтвердив. Він каже, що нібито хоче зробити медіа ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. За його словами, "4 канал" віддалений від олігархів.

Добродомов теж відреагував на продаж каналу. Він написав у фейсбуці, що амбітні плани телеканалу потребують значних вкладень. Саме їх готовий узяти на себе новий власник "4 каналу".

Ковальов прийшов у Верховну Раду в 2019 році як представник "Слуги народу". Він є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.