У "Слузі народу" сказали максимальне відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло

Російські загарбники продовжують цинічно знищувати житло українців. У "Слузі народу" привідкрили деталі того, як саме збираються допомагати людям.

Про це розповіла Олена Шуляк – очільниця партії "Слуга народу". За її словами, уже відомий алгоритм максимального відшкодування за зруйноване або пошкоджене житло.

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Які саме деталі розповіла Шуляк

"Максимальна сума компенсації за знищене, унаслідок російської агресії, житло не перевищуватиме вартості 150 м2 за один об'єкт нерухомості", – повідомила Шуляк.

Вона додала, що вартість 1 м2 площі рахуватимуть за методикою, яку розробить Кабмін. Також відшкодування за пошкоджену квартиру чи будинок не може бути більшій компенсації за знищене житло.

Житло – у тому самому населеному пункті або схожому

У відповідному законопроєкті також передбачили, що власники зруйнованого житла зможуть самостійно обрати, де отримати нове помешкання.

Проте населений пункт, де раніше жила людина, і той, де вона хоче отримати нове житло, мають бути схожими за певними характеристиками, зазначила Шуляк. Ба більше, мовиться навіть про ту саму кількість населення.

Вартість квадратних метрів у мегаполісі та в невеликому місті суттєво різняться. Аби держава могла компенсувати втрачене житло – потрібно обрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше,

– наголосила очільниця "слуг".

Усе таки, якщо ж людина з невеликого містечка захоче жити, приміром, у столиці, то у партії передбачили механізм доплати за житло. "Проте у нас є віра, що люди здебільшого повертатимуться до себе додому", – вважає Шуляк.

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