У "Слузі народу" відповіли на закиди про відмову реформувати КСУ

Парламентський комітет відхилив усі правки щодо прозорого конкурсного відбору до Конституційного Суду. Водночас вони могли нести ризики для реформування КСУ.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря. За її словами, мовиться про 2 епізодичні правки, досить невеликі за обсягом, які стосувалися створення конкурсної комісії.

До теми Це буде війна, – Зеленський про реформування Конституційного суду

"Ми попередньо включили ці правки в законопроєкт про конституційну процедуру, але коли почали працювати над ними і розібралися, який вигляд матиме ця процедура, ми зрозуміли, що вона може конкурс в КСУ просто зірвати", – розповіла депутатка.

Сформованої ідеї щодо конкурсної комісії нема

Вона пояснила, що основу конкурсної комісії мали становити судді Конституційного Суду, які пішли у відставку з 1996 до 2006 року. Проте достатньо інформації щодо відповідних осіб не було. Також мовиться про орган, який діє не постійно, ці збори ніколи не проводились. Загалом, за словами депутатки зі "Слуги народу", було багато запитань щодо ризиків блокування конкурсу в КСУ.

Ми не відмовилися від ідеї конкурсної комісії. Просто зараз немає сформованої ідеї, як і хто має входити до її складу,

– сказала Ольга Совгиря.

Зверніть увагу Поки Зеленський у США, – у DEJURE пояснили, хто гальмує реформу Конституційного Суду

Основна проблема полягає у тому, що відповідна конкурсна комісія має видати кандидатів для 3 суб'єктів призначення – це Верховна Рада, президент і з'їзд суддів, сказала депутатка. Вони у будь-якому разі призначатимуть суддів КСУ, тому що так передбачає Конституція.

На засіданні комітету з правової політики 2 вересня нардепи відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного Суду. Про це повідомили у Фундації DEJURE.

Совгиря про відхилення правок щодо реформи КСУ: відео