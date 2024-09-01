Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Згущене молоко перетворить лимонад на витвір мистецтва.
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Бразильський лимонад
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 лайми;
– 400 мілілітрів води;
– 200 грамів згущеного молока;
– лід до смаку.
Дивіться, як зробити бразильський лимонад: відео
Приготування:
- Лайм розріжте на 4 частини, відрізавши кінчики.
- Помістіть у блендер та додайте холодну воду.
- Перебийте блендером та процідіть через сито.
- Поверніть в блендер та перебийте з додаванням згущеного молока та льоду.
- Подавайте відразу, щоб лайм не почав гірчити.
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