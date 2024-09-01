Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Згущене молоко перетворить лимонад на витвір мистецтва.

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Бразильський лимонад

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 лайми;
– 400 мілілітрів води;
– 200 грамів згущеного молока;
– лід до смаку.

Дивіться, як зробити бразильський лимонад: відео

Приготування:

  1. Лайм розріжте на 4 частини, відрізавши кінчики.
  2. Помістіть у блендер та додайте холодну воду.
  3. Перебийте блендером та процідіть через сито.
  4. Поверніть в блендер та перебийте з додаванням згущеного молока та льоду.
  5. Подавайте відразу, щоб лайм не почав гірчити.

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