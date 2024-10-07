Експерти з холодильного обладнання розкрили помилки, яких багато хто з нас припускається, користуючись холодильниками – зокрема, ставлячи молоко у дверцята. Про це йдеться у матеріалі Express.

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Не зберігайте молоко на дверцятах холодильника

Експерт Сезар Фернандес наголосив на важливості утримання холодильника в порядку, застерігаючи від затоварювання. При цьому порожній холодильник стикається з підвищеними проблемами в регулюванні температури, що призводить до більшого споживання енергії. Тому слід дотримуватися правильного балансу.

Він радить щомісяця проводити ретельне глибоке очищення холодильників. Для боротьби з неприємними запахами пропонує розмістити всередині приладу невелику тарілку з кавовими зернами або бікарбонатом соди.

Ви можете зберігати їх у дверцятах холодильника, при цьому ви точно не повинні зберігати молоко чи інші молочні продукти в цій частині холодильника,

– зауважує він.

Своєю чергою експертка Люсінда Ханкін каже, що для цього є вагома причина. Дверцята холодильника – це зона, де коливання температури найбільш виражені. Щоб забезпечити найкраще збереження молочних продуктів, рекомендується підтримувати постійну температуру.

Де і як зберігати молочку?

Молочні продукти варто зберігати в найхолоднішій частині холодильника – ззаду, де температура більш стабільна.

Експерти радять зберігати молочні продукти в оригінальній упаковці або в щільно закритій тарі, щоб мінімізувати контакт з повітрям, оскільки це може значно прискорити псування.

Це стосується не тільки молока: розміщення яєць у спеціальному лотку, який зазвичай на дверцятах холодильника, – помилкове. А де зберігати яйця?