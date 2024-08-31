Кожен українець знає, що марнувати хліб точно не можна. Тому варто знати, як його правильно зберігати, а які місця точно не призначені для нього.

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Де найкраще зберігати хліб

Влітку зберігання хліба у холодильнику здається кращим місцем, ніж хлібниця. Проте так робити не рекомендується, тому що низька температура призводить до того, що хліб швидше висихає, стає жорстким і несмачним. Дійсно, є моменти, коли можна зважити всі ризики і все ж поставити хліб у холодильник – коли температура на кухні сягає понад 25 градусів. Однак обов'язково потрібно загорнути хліб у паперовий рушник.

Найгірший вибір для зберігання хліба – поліетиленовий пакет. У ньому відсутній приплив повітря, що призводить до накопичення вологи. Це ідеальні умови для розвитку цвілі, яка швидко розмножується. Замість пластикових краще використовувати паперові пакети, які забезпечують циркуляцію повітря. Найкраща температура для хліба – 18 – 22 градуси і сухе місце.

Хлібниця – це найочевидніше місце для хліба. Найголовніше, з чого вона зроблена. Найкращі варіанти – дерево або бамбук. На маленьких кухнях часто не вистачає місця для хлібниці, тому ідеально підійдуть лляні або бавовняні мішки. Вони забезпечують достатню вологість і запобігають висиханню.

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