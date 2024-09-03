Такий соус чудово підійде до пасти, піци, картоплі та м'яса. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Ароматна польська запіканка з грибами: геніальна ідея вечері за малі гроші
Томатний соус для піци та пасти
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 томатів;
– 20 мілілітрів олії;
– 3 зубчики часнику;
– четвертина цибулини;
– 2 гілочки базиліку;
– три чверті чайної ложки цукру;
– три чверті чайної ложки порошку перцю чилі;
– сіль до смаку;
– половина чайної ложки сушеного орегано;
– 1 столова ложка томатного соусу;
– половина столової ложки масла 73%.
Приготування:
- Зніміть шкірку з помідорів. Для цього зробіть на них надрізи навхрест та опустіть в окріп на 1 – 2 хвилини.
- Три помідори подрібніть у блендері, а інші наріжте і приберіть насіння.
- Дрібно наріжте очищені часник і цибулю. Обсмажте на 1 столовій ложці олії спочатку часник, а потім – цибулю. Готуйте до рум'яності.
- Додайте на пательню нарізані помідори, перемішайте, влийте томатне пюре, всипте нарізаний базилік, цукор, спеції та сіль. Знову перемішайте і готуйте під кришкою до загущення. На це піде близько 5 хвилин.
- Потім додайте томатний соус і вершкове масло. Розмішайте, прогрійте, щоб закипіло, і вимикайте вогонь.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні італійські ньоки з грибами та беконом.