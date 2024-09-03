Такий соус чудово підійде до пасти, піци, картоплі та м'яса. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Томатний соус для піци та пасти

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 томатів;

– 20 мілілітрів олії;

– 3 зубчики часнику;

– четвертина цибулини;

– 2 гілочки базиліку;

– три чверті чайної ложки цукру;

– три чверті чайної ложки порошку перцю чилі;

– сіль до смаку;

– половина чайної ложки сушеного орегано;

– 1 столова ложка томатного соусу;

– половина столової ложки масла 73%.

Приготування:

Зніміть шкірку з помідорів. Для цього зробіть на них надрізи навхрест та опустіть в окріп на 1 – 2 хвилини. Три помідори подрібніть у блендері, а інші наріжте і приберіть насіння. Дрібно наріжте очищені часник і цибулю. Обсмажте на 1 столовій ложці олії спочатку часник, а потім – цибулю. Готуйте до рум'яності. Додайте на пательню нарізані помідори, перемішайте, влийте томатне пюре, всипте нарізаний базилік, цукор, спеції та сіль. Знову перемішайте і готуйте під кришкою до загущення. На це піде близько 5 хвилин. Потім додайте томатний соус і вершкове масло. Розмішайте, прогрійте, щоб закипіло, і вимикайте вогонь.

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