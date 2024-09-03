Такий соус чудово підійде до пасти, піци, картоплі та м'яса. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Томатний соус для піци та пасти

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 томатів;
– 20 мілілітрів олії;
– 3 зубчики часнику;
– четвертина цибулини;
– 2 гілочки базиліку;
– три чверті чайної ложки цукру;
– три чверті чайної ложки порошку перцю чилі;
– сіль до смаку;
– половина чайної ложки сушеного орегано;
– 1 столова ложка томатного соусу;
– половина столової ложки масла 73%.

Приготування:

  1. Зніміть шкірку з помідорів. Для цього зробіть на них надрізи навхрест та опустіть в окріп на 1 – 2 хвилини.
  2. Три помідори подрібніть у блендері, а інші наріжте і приберіть насіння.
  3. Дрібно наріжте очищені часник і цибулю. Обсмажте на 1 столовій ложці олії спочатку часник, а потім – цибулю. Готуйте до рум'яності.
  4. Додайте на пательню нарізані помідори, перемішайте, влийте томатне пюре, всипте нарізаний базилік, цукор, спеції та сіль. Знову перемішайте і готуйте під кришкою до загущення. На це піде близько 5 хвилин.
  5. Потім додайте томатний соус і вершкове масло. Розмішайте, прогрійте, щоб закипіло, і вимикайте вогонь.

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