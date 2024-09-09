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На Коні-Айленді в Нью-Йорку заклад Nathan's, який стверджує, що саме його хот-доги є "оригіналом. Та це далеко не так, адже за десятиліття до появи мережі славу хот-догів розвивав скромний німецький емігрант.

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Саме завдяки його ідеї булочка з сосискою стала ідеальною опцією перекусу, а страва стала одним з головних атрибутів американської культури.

Хто створив хот-дог

Уродженець Брукліна та історик Коні-Айленда Майкл Квінн розповів, що задовго до появи Nathan’s на гамірному березі сосисками в булочках торгував Чарльз Фелтман. Саме він є "батьком" знаменитої страви.

Фелтман привіз з Німеччини любов до сосисок, але в США став пекарем. Він чудово заробляв, але коли наплив людей з Манхеттена виріс, він почув, що ті хочуть їсти гарячу їжу.

Місцевий майстер модифікував його візок, встановивши на ньому жаровню для сосисок, і Фелтман почав "на ходу" продавати сосиски у булочках, що стало інноваційним рішенням. Зручність та смак хот-догів швидко зробили їх мегапопулярними, і Чарльз продавав до 4 тисяч булочок на день. Коли ж він відкрив ресторан на узбережжі та збільшив оберти, то на піку популярності обсяг денного продажу складав вже 40 тисяч хот-догів.

Втім, сама назва "хот-дог" з'явиться куди пізніше, а що стосується мережі Nathan's, то її згодом відкриє Натан Гандверкер, якого сім'я Фелтмана найняла нарізати булочки.

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