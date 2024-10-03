Тому у деяких випадках капуста може мати гіркуватий присмак. Для цього є низка причин, повідомляє Ukr.Media.

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Причини гіркої квашеної капусти

Експерти наголошують, що капуста, залишена при кімнатній температурі, потребує щонайменше 7 днів для належної ферментації. Однак, як повідомляється, деякі домашні кулінари скорочують цей термін до трьох днів, що викликає питання про вплив на смак і текстуру.

Також радять обирати відповідний сорт капусти, оскільки певні види можуть мати гіркуватий присмак через властиві їм смакові характеристики. При цьому капуста, вирощена в умовах дефіциту вологи, може мати гіркий смак, незалежно від її сорту.

Для збереження якості варто раз на день протикати капусту дерев'яною паличкою. Ця практика необхідна для вивільнення газу, який може спричинити гіркий смак капусти.



Чому квашена капуста гірчить / Pinterest

Надмірна кількість кропу або кмину в капустяних заготовках теж може призвести до небажаного гіркого присмаку.

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