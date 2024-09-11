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Хачапурі з лаваша

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 90 грамів тонкого лаваша;
– 4 яйця;
– 70 грамів твердого сиру;
– кріп, сіль до смаку.

Дивіться, як приготувати хачапурі з лаваша: відео

Приготування:

  1. Лист тонкого лаваша скрутіть трубочкою і наріжте тонкими смужками.
  2. Твердий сир натріть на дрібній терці.
  3. У миску вбийте яйця та перемішайте їх вінчиком. Потім додайте смужки лаваша, тертий сир, подрібнений кріп і сіль до смаку. Ретельно перемішайте.
  4. Викладіть масу на розігріту пательню, накрийте кришкою та обсмажуйте з двох сторін приблизно по 2 – 3 хвилини.

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