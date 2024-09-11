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Варто спробувати Улюблена закарпатська закуска: елементарний рецепт керезету із сиру
Хачапурі з лаваша
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 90 грамів тонкого лаваша;
– 4 яйця;
– 70 грамів твердого сиру;
– кріп, сіль до смаку.
Дивіться, як приготувати хачапурі з лаваша: відео
Приготування:
- Лист тонкого лаваша скрутіть трубочкою і наріжте тонкими смужками.
- Твердий сир натріть на дрібній терці.
- У миску вбийте яйця та перемішайте їх вінчиком. Потім додайте смужки лаваша, тертий сир, подрібнений кріп і сіль до смаку. Ретельно перемішайте.
- Викладіть масу на розігріту пательню, накрийте кришкою та обсмажуйте з двох сторін приблизно по 2 – 3 хвилини.
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