Кабачкову ікру можна намастити на хліб чи подати до основної страви, інформує Shuba. Також вона може бути розкішним соусом.

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Кабачкова ікра

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 кілограм моркви;

– 300 грамів томатного соусу;

– 300 грамів олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Помийте і почистьте кабачки та моркву. Якщо у вас кабачки з великим насінням, виріжте середину. Поріжте кабачки, моркву та цибулю на невеликі шматочки. Пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Перекладіть у каструлю з товстим дном, додайте олію та добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 1 годину 20 хвилин. Додайте томатний соус, цукор, сіль та добре перемішайте. Тушкуйте ще 40 хвилин. Закрийте в стерилізовані банки та залиште до остигання.

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