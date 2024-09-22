Кабачкову ікру можна намастити на хліб чи подати до основної страви, інформує Shuba. Також вона може бути розкішним соусом.
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Кабачкова ікра
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 300 грамів томатного соусу;
– 300 грамів олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі.
Приготування:
- Помийте і почистьте кабачки та моркву. Якщо у вас кабачки з великим насінням, виріжте середину.
- Поріжте кабачки, моркву та цибулю на невеликі шматочки. Пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері. Перекладіть у каструлю з товстим дном, додайте олію та добре перемішайте.
- Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 1 годину 20 хвилин. Додайте томатний соус, цукор, сіль та добре перемішайте. Тушкуйте ще 40 хвилин. Закрийте в стерилізовані банки та залиште до остигання.
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