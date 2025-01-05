Карпатські голубці чудово доповнять вечерю перед Водохрещем. Повірте – вони завоювали свою славу на всю Україну цілком заслужено. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом порталу "Їсти".
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Рецепт карпатських голубців
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 1 кілограм картоплі;
– 2 цибулини;
– 200 грамів олії;
– сіль і перець – до смаку.
Приготування:
Картоплю натріть на дрібній тертці та відіжміть зайвий сік. Додайте підсмажену цибулю, посоліть і поперчіть до смаку Голубці з такою начинкою формуються легко, без сильного притискання.
Відварену капусту розберіть на окремі листки та зріжте потовщення. На середину кожного листка викладіть начинку та сформуйте голубці.
Укладіть голубці в каструлю, застеливши дно капустяним листям або залишками капусти, щоб уникнути пригорання. Зверху накрийте ще одним шаром капустяного листя.
Залийте голубці гарячою підсоленою водою, щоб вона покривала їх приблизно на третину.
Коли голубці закиплять, перенесіть їх у розігріту духовку та запікайте протягом 1,5 – 2 годин.
Смачного!
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