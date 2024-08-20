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Картопля чимічурі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 60 грамів петрушки;
– 60 грамів кінзи;
– 100 грамів томатів;
– 80 грамів червоної цибулі;
– зубчик часнику;
– сік половини лимона;
– 200 грамів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

Дивіться, як приготувати картоплю чимічурі: відео

Приготування:

  1. Наріжте сиру картоплю, відваріть її та просушіть.
  2. Змішайте подрібнену петрушку, кінзу, томати, цибулю, часник, сік лимону, оливкову олію та спеції.
  3. Змішайте картопельку із заправкою та подавайте.

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