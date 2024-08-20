Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився секретом своєї улюбленої страви. Обов'язково спробуйте втілити цей елементарний рецепт в життя.
Буде смачно Січеники з риби: простий рецепт класики української кухні
Картопля чимічурі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 60 грамів петрушки;
– 60 грамів кінзи;
– 100 грамів томатів;
– 80 грамів червоної цибулі;
– зубчик часнику;
– сік половини лимона;
– 200 грамів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.
Дивіться, як приготувати картоплю чимічурі: відео
Приготування:
- Наріжте сиру картоплю, відваріть її та просушіть.
- Змішайте подрібнену петрушку, кінзу, томати, цибулю, часник, сік лимону, оливкову олію та спеції.
- Змішайте картопельку із заправкою та подавайте.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну печінку зі сливами.