Відбивні легко пересушити, якщо не вгадати з моментом, коли їх солити. Саме тут, кажуть кухарі, і ховається головний секрет соковитого м’яса.

Якщо посолити відбивні невчасно, вони справді можуть стати сухішими. Але правильний момент дає зовсім інший результат – м’ясо краще тримає сік і після смаження виходить ніжнішим.

Коли солити відбивні?

Найкращі варіанти лише два: посолити м’ясо безпосередньо перед смаженням або приблизно за 30 хвилин до приготування.

Найгірше – робити це за 10 – 15 хвилин до сковороди. У цей час сіль уже встигає витягнути вологу на поверхню, але м’ясо ще не встигає її назад увібрати.

Як зберегти соковитість відбивних / Фото "Смачні рецепти"

Чому сіль так впливає на м’ясо?

Сіль не просто додає смаку. Вона змінює поведінку м’ясних білків і допомагає їм краще зв’язувати воду.

Саме тому правильно посолені відбивні після смаження можуть залишатися соковитішими. Коли солі дають трохи часу, вона й рідина рівномірніше розподіляються в м’ясі.

Як смажити відбивні, щоб вони не пересохли?

М’ясо радять різати поперек волокон шматками завтовшки близько 1 – 1,5 сантиметра і лише злегка відбивати. Занадто тонкий пласт швидше пересохне.

Перед смаженням поверхню варто промокнути паперовим рушником. Потім добре розігріти сковороду, додати трохи олії й обсмажити відбивні на сильному вогні, щоб швидко з’явилася рум’яна скоринка.

Після цього вогонь зменшують і доводять м’ясо до готовності. Ще одна важлива деталь: не перевертайте відбивні без потреби й не притискайте їх лопаткою – так із них виходить більше соку.

Зверніть увагу! Не кладіть на сковороду забагато м’яса одночасно. Якщо температура впаде, відбивні почнуть не смажитися, а тушкуватися.

Готовому м’ясу дайте кілька хвилин відпочити перед подаванням. Так соки рівномірніше розподіляться всередині, а відбивні залишаться м’якими.