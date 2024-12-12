Щоб курка добре просочилася, дайте їй трохи постояти у маринаді, а вже потім запікайте до золотистого кольору. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Запечена курка
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– ціла курка;
– 5 столових ложок оливкової олії;
– 1 столова ложка кленового сиропу;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– спеції: сіль, перець, майоран, чебрець – до смаку.
Приготування:
- Курку ретельно вимийте, очистіть і обсушіть.
- Наколіть м’ясо виделкою, посипте сіллю та поставте в холодильник на годину.
- Змішайте олію, лимонний сік та кленовий сироп. Ретельно натріть курку отриманою сумішшю.
- Знову помістіть курку в холодильник на годину.
- Викладіть м’ясо на деко та запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом півтори години.
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