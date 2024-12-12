Щоб курка добре просочилася, дайте їй трохи постояти у маринаді, а вже потім запікайте до золотистого кольору. Як її приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.

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Запечена курка

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– ціла курка;

– 5 столових ложок оливкової олії;

– 1 столова ложка кленового сиропу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– спеції: сіль, перець, майоран, чебрець – до смаку.

Приготування:

Курку ретельно вимийте, очистіть і обсушіть. Наколіть м’ясо виделкою, посипте сіллю та поставте в холодильник на годину. Змішайте олію, лимонний сік та кленовий сироп. Ретельно натріть курку отриманою сумішшю. Знову помістіть курку в холодильник на годину. Викладіть м’ясо на деко та запікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом півтори години.

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