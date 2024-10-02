Щоб спростити кухонні завдання та підвищити ефективність, є один лайфхак для скорочення часу на чищення овочів. Він обіцяє заощадити дорогоцінні хвилини, стверджують на порталі Pixelinform.

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Лайфхак з яким овочі чистяться вдвічі швидше

На противагу традиційним методам очищення, експерти рекомендують починати з зубної щітки для ефективного видалення бруду. Цей широко використовуваний інструмент гігієни, як кажуть, чудово справляється з брудом і шкіркою.

Тим, хто хоче почистити коренеплоди, такі як морква та картопля, якраз варто використовувати зубну щітку.

Також домашні кухарі можуть використовувати звичайну столову ложку для чищення помідорів. Цей метод дозволяє швидко видалити овочевий сік і насіння, полегшуючи приготування м'якоті, що ідеально підходить для рагу. Для цього просто введіть ложку під серцевину помідора й обережно підніміть його вгору.



Як швидко почистити овочі для рагу / Фото Cucchiaio

Ці прості лайфхаки допоможуть значно скоротити час і зусилля, витрачені на приготування овочевого рагу.

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