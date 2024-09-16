Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський у своєму інстаграмі розповів покроковий рецепт лазаньї з індичкою. Таку страву зметуть з тарілок миттєво.

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Лазанья з індички

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 1 жовток.

Болоньєзе з індички:

– 500 грамів стегна індички;

– 130 грамів цибулі;

– 100 грамів моркви;

– 100 грамів очищеного яблука;

– 50 грамів стебла селери;

– 15 грамів часнику;

– 400 – 500 грамів томатів у власному соку;

– 60 грамів сухого вина;

– олія, сіль, перець, орегано, шавлія до смаку.

Бешамель:

– 600 грамів жирного молока;

– 45 грамів борошна;

– 70 грамів масла;

– 6 грамів солі;

– мускатний горіх до смаку.

Додатково:

– олія до смаку;

– 250 – 300 грамів моцарели;

– 60 – 70 грамів пармезану.

Дивіться, як приготувати лазанью: відео

Приготування:

Яйця змішайте виделкою і вилийте у борошно. Замісіть тісто і дайте йому постояти пів години під плівкою. Потім тоненько його розкачайте, наріжте шматками, які будуть на палець меншими, ніж форма. Відваріть хвилину в добре підсоленій воді та змастіть олією. Перекрутіть через мʼясорубку індичку, моркву, цибулю, селеру, часник та яблуко, не змішуючи їх. Розігрійте пательню з олією та обсмажте цибулю, через 3 хвилини додайте моркву та селеру, готуйте ще 2 хвилини. Потім додайте фарш, часник і яблуко. Готуйте ще хвилин 5. Додайте томати, вино, сіль, спеції та трави й тушкуйте орієнтовно 45 хвилин. Тим часом на іншій пательні зробіть бешамель. Обсмажте на маслі борошно. Потім влийте тонкою цівочкою молоко, постійно помішуючи. Наприкінці додайте сіль та мускатний горіх. У форму для запікання на дно дайте трохи олії та бешамелю, покладіть тісто, а на нього – половину начинки, третину бешамелю та третину моцарели. Далі знову викладіть шар тіста, начинки, бешамелю і моцарели. Зверху має опинитися шар тіста, бешамель, моцарела і тертий пармезан. Запікайте приблизно 25 хвилин при 180 градусах.

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