Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський у своєму інстаграмі розповів покроковий рецепт лазаньї з індичкою. Таку страву зметуть з тарілок миттєво.
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Лазанья з індички
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти для тіста:
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1 жовток.
Болоньєзе з індички:
– 500 грамів стегна індички;
– 130 грамів цибулі;
– 100 грамів моркви;
– 100 грамів очищеного яблука;
– 50 грамів стебла селери;
– 15 грамів часнику;
– 400 – 500 грамів томатів у власному соку;
– 60 грамів сухого вина;
– олія, сіль, перець, орегано, шавлія до смаку.
Бешамель:
– 600 грамів жирного молока;
– 45 грамів борошна;
– 70 грамів масла;
– 6 грамів солі;
– мускатний горіх до смаку.
Додатково:
– олія до смаку;
– 250 – 300 грамів моцарели;
– 60 – 70 грамів пармезану.
Дивіться, як приготувати лазанью: відео
Приготування:
- Яйця змішайте виделкою і вилийте у борошно. Замісіть тісто і дайте йому постояти пів години під плівкою.
- Потім тоненько його розкачайте, наріжте шматками, які будуть на палець меншими, ніж форма. Відваріть хвилину в добре підсоленій воді та змастіть олією.
- Перекрутіть через мʼясорубку індичку, моркву, цибулю, селеру, часник та яблуко, не змішуючи їх.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте цибулю, через 3 хвилини додайте моркву та селеру, готуйте ще 2 хвилини.
- Потім додайте фарш, часник і яблуко. Готуйте ще хвилин 5.
- Додайте томати, вино, сіль, спеції та трави й тушкуйте орієнтовно 45 хвилин.
- Тим часом на іншій пательні зробіть бешамель. Обсмажте на маслі борошно. Потім влийте тонкою цівочкою молоко, постійно помішуючи. Наприкінці додайте сіль та мускатний горіх.
- У форму для запікання на дно дайте трохи олії та бешамелю, покладіть тісто, а на нього – половину начинки, третину бешамелю та третину моцарели. Далі знову викладіть шар тіста, начинки, бешамелю і моцарели. Зверху має опинитися шар тіста, бешамель, моцарела і тертий пармезан. Запікайте приблизно 25 хвилин при 180 градусах.
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