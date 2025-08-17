У кожного є свій секретний маринад для шашлику, але ніколи не зайве трішки поекспериментувати. 24 Канал пропонує скористатися рецептами порталу Grill makers та обрати маринад на тій основі, яка найбільше припадає вам до смаку.

Як смачно замаринувати шашлик?

На кефірі

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 1 літр кефіру;

– 2 – 3 цибулі;

– половинка лимона;

– пів пачки вершкового масла;

– сіль та спеції до смаку.

Приготування:

М’ясо добре промийте та наріжте середніми шматочками. Перекладіть у миску, додайте порізану кільцями цибулю. Збризніть лимонним соком, посоліть і присипте спеціями. Залийте кефіром, ретельно перемішайте й залиште в холодильнику на ніч для маринування. Під час смаження шашлику періодично змащуйте шматочки м’яса на шампурах розтопленим вершковим маслом.

На пиві

Інгредієнти:

– 1 кілограм мʼяса;

– 2 склянки пива;

– 1 склянка яблучного оцту;

– 20 грамів копченого сала;

– 1 – 2 цибулі;

– 2 столові ложки родзинок;

– 2 столові ложки вершків;

– гвоздика, сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте пиво з оцтом, додайте гвоздику, родзинки, сіль та перець. Ретельно перемішайте й залийте цим маринадом м’ясо. Залиште маринуватися на ніч або навіть довше. Після цього дістаньте м’ясо, обсушіть, а маринад збережіть. Цибулю почистіть і наріжте дрібними кубиками. Сало поріжте шматочками та витопіть на сковороді. Додайте цибулю й м’ясо, й трішки обсмажте до утворення апетитної скоринки. Доведіть мʼясо до готовності на вогні, поливаючи маринадом.

На майонезі

Інгредієнти:

– 3 кілограми свинини;

– 125 грамів майонезу;

– 50 грамів оцту;

– 50 грамів гірчиці;

– 4 – 6 цибулин;

– 0,5 літра холодної кипʼяченої води;

– сіль, перець та спеції на смак.

Приготування:

М’ясо наріжте середніми шматками. Цибулю очистіть і поріжте товстими кільцями. До м’яса додайте майонез, гірчицю, сіль та перець, влийте воду з оцтом і добре перемішайте. Потім покладіть туди цибулю, знову все ретельно розмішайте й спробуйте маринад на смак. За потреби додайте більше солі, перцю або спецій. Поставте м’ясо під прес і залиште маринуватися на ніч. Готуйте на вогні та подавайте з улюбленим соусом.

А щоб шашлик був особливо смачним, важливо обирати тільки свіже мʼясо. Є один простий секрет, який допоможе зробити це безпомилково.