І тут виникає питання: а чи можна вживати це ж вино в передвечір Різдва – на святу вечерю. Відповідь дає 24 Канал.

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Чи можна вживати алкоголь на Святвечір

Через те що в ці дні постять, зі спиртних напоїв на Святвечір дозволяється пити лише вино в помірній кількості. Від міцних алкогольних напоїв слід відмовитися.

Адже спиртні напої є несумісними зі станом покаяння, для якого й існує піст. Тому й забороняється їх вживання, зокрема, у день напередодні Різдва.

Що каже церква

Заборони на спиртне в церкві немає. Випити трохи алкоголю в Різдво не вважається гріхом, гріх – бути п'яним. Тому особливих норм і заборон в церкві немає. Один зі священників зауважує, що в Писанні сказано про те, як під час весільного бенкету Ісус перетворив на прохання матері воду на вино.

При цьому, за словами священника, пияцтво шкідливе для здоров'я та виступає серйозною перешкодою в житті в цілому. При дотриманні міри, Церква благословляє вино. Воно допомагає травленню і це важливо після дотримання посту, коли люди знову починають вживати м'ясо та інші важкі продукти.

Вино можна використовувати будь-яке – головне, щоб вживання було помірним і пішло дійсно на користь.

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