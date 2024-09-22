На ютюб-каналі "Моє подвір'я" розповіли, як приготувати справжній Ніжинський салат. Спробуйте – вам сподобається.

Буде смачно Як заквасити помідори: цікавий і дуже простий рецепт

Ніжинський салат

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти для салату:

– 4 кілограми огірків;

– 1,4 кілограма цибулі;

– 2 столові ложки солі.

Для маринаду (на 1 півлітрову банку):

– 2 столові ложки оцту 9%;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– половинка лаврового листка;

– 7 горошин чорного перцю.

Приготування:

Вимийте огірки та наріжте їх кружальцями завтовшки 0,5 – 0,7 сантиметра. Почистьте цибулю та наріжте її кільцями завтовшки 0,3 – 0,7 сантиметра. Посипте сіллю та лишіть на кілька годин, щоб пустили сік. Час від часу помішуйте. У кожну банку влийте олію, оцет, всипте сіль, цукор і перець та покладіть лавровий лист. Щільно накладіть у кожну банку огірки. Прикрийте кришками. Дно каструлі застеліть рушником. Поставте туди банки, налийте теплої води на висоту 3 чверті банки. Закип'ятіть та стерилізуйте півлітрові банки 25 хвилин, а літрові – 35 хвилин. Вийміть банки та щільно закрутіть твіст-кришки. Якщо користуєтеся ключем та одноразовими металевими кришками, проверніть ключ до кінця двічі. Накрийте банки ковдрою та залиште до повного остигання.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як закрити на зиму фантастичний запечений перець від Володимира Ярославського.