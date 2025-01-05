Ця страва є обов'язковою у святковому меню, тож не гайте часу та встигніть приготувати запашний червоний борщ із пікантними "вушками". 24 Канал з посиланням на Picante Cooking ділиться рецептом справжнього пісного борщику.
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Як приготувати пісний борщ з "вушками"
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти для борщу:
– 1 кілограм середнього розміру буряка;
– 2 середні морквини;
– 1 цибулина;
– 3 штуки чорносливу;
– 10 грамів білих сушених грибів;
– 2 – 3 гілки свіжого майорану;
– 1 чайна ложка духмяного перцю;
– 1 лавровий лист;
– 60 грамів цукру;
– сік 1/2 лимону;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– сіль – до смаку.
Для "вушок":
– 1,5 склянки б
–
– 2 столові ложки олії .
– 200 грамів г
– 1 ц
– с
– о
Дивіться, як приготувати пісний борщ з "вушками": відео
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Буряк загорніть у фольгу. Печіть його до готовності – приблизно 1,5 години. При проколюванні ножем буряк повинен з легкістю зісковзувати з ножа. Вийміть овочі і дайте трохи охолонути.
- Поки буряк печеться, приготуйте бульйон з овочів і грибів. У велику каструлю помістіть сушені гриби, моркву, цибулю, чорнослив, духмяний перець. Залийте 4 літрами холодної води. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть 1 годину.
- Коли буряк охолонув, почистьте його і натріть на великій тертці. Перекладіть його в бульйон. Додайте квашений буряк, якщо немає домашнього – використайте магазинний.
- Доведіть до кипіння, зменште вогонь, додайте цукор, лавровий лист, майоран, сіль на смак і варіть ще 15 – 20 хвилин на повільному вогні.
- Додайте в борщ мелений перець і лимонний сік, знову доведіть до кипіння і спробуйте на смак. Додайте ще цукор, лимонний сік або сіль, якщо є потреба. Вимкніть вогонь та дайте йому настоятися.
- Для начинки "вушок" почистьте та подрібніть цибулю. Розігрійте в сковорідці олію та трохи підсмажте цибулю. Відварені гриби процідіть, наріжте та підсмажте разом з цибулею, поки вона не набуде золотистого кольору.
- З'єднайте у глибокій мисці інгредієнти для тіста на "вушка", добре розмішайте та замісіть тісто.
- Розкачайте тісто на маленькі кружечки. Покладіть грибну начинку в середину кружечка та зліпіть його, як пельмені. Зробіть те саме з усіма кружечками.
- Доведіть до кипіння підсолену воду у глибокій каструлі. Опустіть в окріп "вушка" та відваріть їх протягом 1 хвилини.
- Перед подачею борщу опустіть в супницю бажану кількість "вушок" або помістіть кілька у кожну порційну тарілку.
Смачного!
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