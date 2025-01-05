За давньою кулінарною традицією, на Святвечір українці готують борщ з "вушками" – страву, якою насолоджуються як на Різдво, так і на Водохреща. Ця варіація борщу містить в собі маленькі вареники, відомі як "вушка", які виготовляються з пісного тіста і наповнюються грибною начинкою.