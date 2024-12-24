Якщо ви ще не обрали пляцок, який готуватимете на свята, один з цих рецептів точно стане у пригоді, розповідає 24 Канал. Вони завоювали прихильність господинь, а гості завжди просять добавки та йдуть додому задоволені.

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Яблучний пляцок з пінкою

Час : 2 години

: 2 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 250 грамів масла;

– 130 грамів цукру;

– 4 сирих жовтки;

– 100 грамів сметани;

– 2 столові ложки манки.

Для начинки:

– 2 кілограми яблук;

– 100 – 150 грамів цукру;

– 1 столова ложка манки.

Для білкової маси:

– 4 сирих яєчних білки;

– 80 грамів цукру;

– 40 грамів крохмалю.

Приготування:

Для приготування пляцка підготуйте форму розміром 30x18x8 сантиметрів. Просійте борошно, щоб позбутися грудочок, і змішайте його з розпушувачем. Натріть вершкове масло на крупній тертці й перемішайте його з борошном. Додайте жовтки, сметану та цукор, замісіть тісто до однорідної консистенції. Відокремте третину тіста, загорніть у харчову плівку й помістіть у морозилку. Решту тіста викладіть на пергаментний папір і розкачайте в прямокутний пласт. Разом із пергаментом перенесіть тісто у форму для випікання. Поверх тіста рівномірно посипте манкою. Яблука очистіть від шкірки та видаліть насіння. Натріть їх на крупній тертці, посипте цукром і залиште на кілька хвилин, щоб вони пустили сік. Відіжміть терті яблука, щоб прибрати зайвий сік, потім перекладіть їх у глибоку миску. Додайте манку й перемішайте. Білки збийте міксером до пінистої маси, поступово додайте цукор і крохмаль. Збивайте, поки не утворяться стійкі піки. На тісто викладіть шар яблук, зверху рівномірно розподіліть білкову масу. Дістаньте підморожене тісто з морозилки та натріть його на крупній тертці поверх начинки. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом 50 – 60 хвилин. Готовий пляцок накрийте рушником і залиште охолоджуватися до кімнатної температури. Перед подачею посипте його цукровою пудрою та наріжте на порції.

Пляцок з вишні

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 2 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів склянки цукру;

– 200 г масла (холодного);

– 1 яйце;

начинка:

– 500 грамів вишні;

– 2 чайні ложки картопляного крохмалю;

пудинг:

– 2 упаковки ванільного пудингу (без цукру);

– 850 мілілітрів коров'ячого або кокосового молока;

– 6 столових ложок цукру.

Приготування:

Змастіть прямокутну форму розміром 20×30 сантиметрів маслом і застеліть її пергаментом для випічки. Розігрійте духовку до 180 градусів. У миску просійте борошно, додайте сіль, розпушувач і цукор. Покладіть нарізане кубиками холодне масло. Перетріть усі інгредієнти до утворення дрібної крихти. Для цього можна використовувати пальці, міксер або ніж. Додайте яйце й замісіть однорідне тісто. Сформуйте з нього кулю, яку розділіть на дві частини. Одну частину тіста покладіть у холодильник, а другу наріжте скибочками й викладіть на дно підготовленої форми. Розімніть тісто пальцями, створивши рівномірний корж. Зробіть кілька проколів виделкою. Промийте вишні, обсушіть їх і видаліть кісточки. Змішайте вишні з крохмалем. Приготуйте пудинг. Для цього змішайте 2/3 склянки молока з пудингом. Решту молока закип’ятіть із цукром. Коли молоко закипить, влийте пудингову суміш і перемішуйте вінчиком до утворення однорідної маси. Доведіть пудинг до кипіння й зніміть із вогню. На основу торта викладіть вишні разом із соком, потім рівномірно полийте їх гарячим пудингом. Дістаньте тісто з холодильника, натріть його на крупній тертці й рівномірно посипте поверхню торта. Випікайте торт у розігрітій духовці приблизно 40 – 45 хвилин, поки верх не стане золотистим. Готовий торт остудіть і посипте цукровою пудрою. Якщо потрібно, зачекайте, поки корж застигне, перед тим як нарізати його на порції. Смачного!

Рецепт торта "Зелений мох"

Час: 4 – 5 годин

Порції: 8 – 10 (вага 3 кілограми)

Інгредієнти для бісквіта:

– 5 білків + 100 грамів цукру + дрібка солі;

– 5 жовтків + 100 грамів цукру;

– 200 грамів шпинату;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 150 грамів олії;

– 260 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки розпушувача.

Для просочення:

– 50 грамів теплої води + 20 грамів цукру + 1 чайна ложка лимонного соку.

Для желе:

– 600 грамів води;

– 2 пачки по 90 грамів желе;

– 300 – 400 грамів ягід.

Для крему:

– 500 грамів жирних вершків (33%);

– 400 грамів натурального йогурту;

– 22 грамів желатину + 100 грамів холодної води;

– 6 столових ложок цукрової пудри.

Приготування:

Щоб не бавитись довго із желейним шаром, краще перемолоти фрукти в пюре, і змішати з розтопленим желатином. Він застигне в рази швидше, і сам торт вийде стійкішим. Відокремте білки від жовтків. До білків додайте дрібку солі й починайте збивати, поступово підсипаючи цукор. Збивайте до утворення стійких піків. Жовтки збийте з цукром протягом 2 хвилин до пишної консистенції. Шпинат подрібніть у пюре разом із олією та лимонним соком. Вилийте жовтки в окрему велику миску, додайте шпинатне пюре, потім обережно введіть збиті білки, акуратно перемішуючи. Змішайте борошно з розпушувачем, просійте його до маси й ретельно перемішайте, щоб отримати однорідне тісто. Перелийте тісто у форму діаметром 26 сантиметрів, застелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 35 – 40 хвилин. Перевірте готовність бісквіта зубочисткою – вона має виходити сухою. Дайте бісквіту охолонути, після чого зріжте верхню третину. Цю частину подрібніть – вона стане основою для "моху". Для просочування змішайте теплу воду, цукор і лимонний сік. За допомогою пензлика просочіть бісквіт. Перекладіть основу у форму, зробіть бортики й викладіть усередину ягоди. Розчиніть желе в гарячій воді. Дайте йому трохи охолонути, потім залийте ягоди. Коли желе застигне, можна переходити до наступного шару. Змішайте желатин із водою та залиште для набухання. Збийте холодні вершки до пишності. Додайте до них білий йогурт, цукрову пудру, розтоплений желатин і добре перемішайте. Цю масу вилити поверх застиглого желе. Присипте поверхню подрібненим "мохом" і залиште торт у холодильнику на ніч або щонайменше на 4 – 5 годин.

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