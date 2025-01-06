Присмачують пшоно медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами, а заливають узваром. Рецептом різдвяної куті ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Різдвяна кутя – рецепт
- Час: 1,5 години
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 стакан пшениці;
– 150 грамів сухофруктів (яблука, абрикоси, груші, сливи);
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів маку;
– 100 грамів горіхів волоських;
– 3 столові ложки меду;
– 2 столові ложки цукру.
Приготування:
- Пшеницю промийте і відваріть на повільному вогні до готовності (30 хвилин – 1 годину).
- Сухофрукти промийте та викладіть у каструлю з 2 літрами води. Поставте на вогонь та варіть узвар 10 – 15 хвилин після закипання.
- Мак промийте, залийте окропом і залиште на 30 хвилин під кришкою. З розпареного маку злийте воду і перетріть зерна у ступці. Родзинки залийте окропом на 15 хвилин, а горіхи подрібніть.
- У велику миску викладіть варену пшеницю і заправте медом, родзинками, горіхами та сухофруктами з узвару. Залийте узваром для бажаної консистенції та подавайте до столу.
Смачного!
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