Присмачують пшоно медом, маком, горіхами, цукатами, родзинками або іншими сухофруктами, а заливають узваром. Рецептом різдвяної куті ділиться 24 Канал з посиланням на УНІАН.

    Читайте також "Голодна кутя" на Другий Святвечір: готуємо за автентичним рецептом, що передавався поколіннями

    Різдвяна кутя – рецепт

    • Час: 1,5 години
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 1 стакан пшениці;
    – 150 грамів сухофруктів (яблука, абрикоси, груші, сливи);
    – 100 грамів родзинок;
    – 100 грамів маку;
    – 100 грамів горіхів волоських;
    – 3 столові ложки меду;
    – 2 столові ложки цукру.

    Приготування:

    1. Пшеницю промийте і відваріть на повільному вогні до готовності (30 хвилин – 1 годину).
    2. Сухофрукти промийте та викладіть у каструлю з 2 літрами води. Поставте на вогонь та варіть узвар 10 – 15 хвилин після закипання.
    3. Мак промийте, залийте окропом і залиште на 30 хвилин під кришкою. З розпареного маку злийте воду і перетріть зерна у ступці. Родзинки залийте окропом на 15 хвилин, а горіхи подрібніть.
    4. У велику миску викладіть варену пшеницю і заправте медом, родзинками, горіхами та сухофруктами з узвару. Залийте узваром для бажаної консистенції та подавайте до столу.

    Смачного!

    До слова, ловіть ще рецепт пісних пампухів на Святвечір.