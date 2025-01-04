Доповніть пампушки соковитими вишнями, а в кінці добряче обваляйте їх у цукровій пудрі – так смачніше. 24 Канал з посиланням на @katherine.khoma пропонує рецепт пісних пампухів на Другий Святвечір.

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Пісні пампухи – рецепт

Час: 1 година 30 хвилин (1 година на підіймання тіста)

1 година 30 хвилин (1 година на підіймання тіста) Порції: 1 (25 штук)

Інгредієнти для тіста:

– 400 грамів борошна;

– 20 грамів дріжджів живих;

– цедра половини одного апельсина;

– 50 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 80 мілілітрів соняшникової олії;

– дрібка солі.



Для начинки:

– 200 грамів вишень;

– 12 грамів крохмалю кукурудзяного;

– 45 грамів цукру;



– соняшникова олія для смаження;

– цукор або цукрова пудра для посипання.

Дивіться, як готувати пісні пончики: відео

Приготування:

Щоб приготувати начинку, розморозьте вишні, сік із них змішайте з крохмалем і цукром.

Змішайте вишні та сік у сотейнику, поставте на плиту і тримайте на середньому вогні до загустіння маси.

Перекладіть вишні в миску, накрийте плівкою і залиште вистигати.

Для тіста живі дріжджі розведіть у воді. Борошно просійте, додайте цукор, сіль і перемішайте все.

Влийте в масу рослинну олію, додайте цедру апельсина і замісіть тісто, щоб воно було пружним. Залиште тісто під рушником на 1 – 1,5 години в теплому місці.

Розкачайте тісто завтовшки 0,5 сантиметрів і позначте кружечки на половині тіста склянкою, викладіть начинку і накрийте другою половиною тіста. Сформуйте пампухи та залиште їх на 30 хвилин у теплі.

У сотейнику розігрійте рослинну олію та обсмажте пампушки з обох боків на невеликому вогні.

Обсмажені пончики відправте на паперовий рушник, а коли зайвий жир вийде – посипте цукром або цукровою пудрою.

Смачного!

А ви знаєте? Скільки страв має бути на столі у Другий Святвечір.