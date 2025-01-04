Доповніть пампушки соковитими вишнями, а в кінці добряче обваляйте їх у цукровій пудрі – так смачніше. 24 Канал з посиланням на @katherine.khoma пропонує рецепт пісних пампухів на Другий Святвечір.

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Пісні пампухи – рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин (1 година на підіймання тіста)
  • Порції: 1 (25 штук)

Інгредієнти для тіста:
– 400 грамів борошна;
– 20 грамів дріжджів живих;
– цедра половини одного апельсина;
– 50 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води;
– 80 мілілітрів соняшникової олії;
– дрібка солі.

Для начинки:
– 200 грамів вишень;
– 12 грамів крохмалю кукурудзяного;
– 45 грамів цукру;

– соняшникова олія для смаження;
– цукор або цукрова пудра для посипання.

Дивіться, як готувати пісні пончики: відео

Приготування:

  1. Щоб приготувати начинку, розморозьте вишні, сік із них змішайте з крохмалем і цукром.
  2. Змішайте вишні та сік у сотейнику, поставте на плиту і тримайте на середньому вогні до загустіння маси.
  3. Перекладіть вишні в миску, накрийте плівкою і залиште вистигати.
  4. Для тіста живі дріжджі розведіть у воді. Борошно просійте, додайте цукор, сіль і перемішайте все.
  5. Влийте в масу рослинну олію, додайте цедру апельсина і замісіть тісто, щоб воно було пружним. Залиште тісто під рушником на 1 – 1,5 години в теплому місці.
  6. Розкачайте тісто завтовшки 0,5 сантиметрів і позначте кружечки на половині тіста склянкою, викладіть начинку і накрийте другою половиною тіста. Сформуйте пампухи та залиште їх на 30 хвилин у теплі.
  7. У сотейнику розігрійте рослинну олію та обсмажте пампушки з обох боків на невеликому вогні.
  8. Обсмажені пончики відправте на паперовий рушник, а коли зайвий жир вийде – посипте цукром або цукровою пудрою.

Смачного!

А ви знаєте? Скільки страв має бути на столі у Другий Святвечір.