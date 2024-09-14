Він стане ідеальним доповненням до обіду чи вечері. Такий салат сподобається всім.

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Азійський огірковий салат

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 огірки;

– половина червоного перцю чилі;

– половина пучка зеленої цибулі;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка рисового оцту;

– третина пучка кінзи;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 столова ложка кунжутної олії.

Приготування:

Помийте огірки та відріжте кінці. Наріжте огірки дуже тонкими слайсами. У мисці змішайте соєвий соус, олії та оцет. Додайте огірки та ретельно перемішайте. Залиште на 5 хвилин. Тим часом наріжте зелену цибулю та свіжий чилі. З кінзи відірвіть листя. Додайте цибулю, чилі й половину листочків кінзи в миску з огірками. Добре перемішайте та скуштуйте — якщо не вистачає соленого, додайте ще соєвого соусу. Зверху на салат викладіть другу половину листя кінзи та подавайте.

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