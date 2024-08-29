Як працює сода

Для активації соди потрібні кислотні елементи, тому її обирають для випічки на кефірі або сметані. Її також можна активувати за допомогою чайної ложки оцту або лимонного соку.

Читайте також Тільки не виливайте її: як можна використати воду з-під макаронів

Сода набагато потужніша, ніж розпушувач, тому достатньо 1/4 чайної ложки на склянку борошна. Більша порція надасть випічці металевого, мильного присмаку.

Як працює розпушувач

В його основі вже є сода, також у складі сухий регулятор кислотності, крохмаль та стабілізатори. Для активації розпушувача потрібна тільки вода. Зазвичай він має подвійну дію: коли замішується тісто та коли випічку ставлять у духовку.

Що стосується пропорцій, то на склянку борошна потрібно від 1 до 1,5 чайної ложки розпушувача.

Чи можна соду замінити розпушувачем

Вони не є взаємозамінними, тому кількість соди повинна бути меншою. Також в деяких рецептах рекомендується використання одразу двох компонентів.

Окрім того, важливо врахувати, що молоко та кефір мають різну реакцію на соду та розпушувач. І якщо в рецепті є йогурт, кефір або сметана, то гасити соду оцтом або лимонною кислотою не потрібно.

Ідеальне рішення: як зробити деруни з сиром на сніданок за 15 хвилин.