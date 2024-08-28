У воді, в якій ви варили макарони, багато мінералів та крохмалю, які можуть покращити смак та текстуру багатьох страв. Ось кілька способів, які точно стануть вам у пригоді.

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Загустіння соусу

Усі досвідчені шеф-кухарі рекомендують зберігати трішки води від варіння пасти, якщо ви готуєте соуси. Зазвичай йдеться про порцію у 50 – 100 мілілітрів.

Вода з крохмалем допомагає соусам не просто ставати густішими, а й надає їм оксамитової текстури.

Приготування рису

Вода з макаронів може зберігатися до 3 днів, тож ніщо не заважає зберегти її для приготування наступного гарніру. Особливо гарною ідеєю буде зварити в ній рис.

Сіль ідеально приправить рис. Що стосується крохмалю, то він ідеально проявить себе, якщо вам потрібно досягнути липкості, наприклад, якщо готуєте різото, котлети або суші.

Додаток до супів або рагу

Макаронна вода стане ідеальним доповненням до цих страв. Вона підсилить основу страви, як це робить бульйон. Достатньо буде 100 – 150 мілілітрів, однак ви можете регулювати все на власний розсуд.

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