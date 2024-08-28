У воді, в якій ви варили макарони, багато мінералів та крохмалю, які можуть покращити смак та текстуру багатьох страв. Ось кілька способів, які точно стануть вам у пригоді.
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- Загустіння соусу
Усі досвідчені шеф-кухарі рекомендують зберігати трішки води від варіння пасти, якщо ви готуєте соуси. Зазвичай йдеться про порцію у 50 – 100 мілілітрів.
Вода з крохмалем допомагає соусам не просто ставати густішими, а й надає їм оксамитової текстури.
- Приготування рису
Вода з макаронів може зберігатися до 3 днів, тож ніщо не заважає зберегти її для приготування наступного гарніру. Особливо гарною ідеєю буде зварити в ній рис.
Сіль ідеально приправить рис. Що стосується крохмалю, то він ідеально проявить себе, якщо вам потрібно досягнути липкості, наприклад, якщо готуєте різото, котлети або суші.
- Додаток до супів або рагу
Макаронна вода стане ідеальним доповненням до цих страв. Вона підсилить основу страви, як це робить бульйон. Достатньо буде 100 – 150 мілілітрів, однак ви можете регулювати все на власний розсуд.
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