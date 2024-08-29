Кілька інгредієнтів, 15 хвилин – і смачний сніданок вже на вашому столі. По суті, це деруни, однак додавання сиру гарантує особливу "родзинку".

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Рецепт дерунів на сніданок

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:
– 200 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– 1/4 чайної ложки солі;
– зубчик часнику;
– 50 грамів Моцарели;
– 200 грамів борошна.

Приготування:

  1. Картоплю чистимо і дрібно натираємо.
  2. Збиваємо яйце, сіль та продавлений часник.
  3. Грубо натираємо Моцарелу, з'єднуємо всі інгредієнти.
  4. Додаємо борошно та замішуємо тісто.
  5. Смажимо 4 деруни по кілька хвилин з кожного боку.

Смачного!

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