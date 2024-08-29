Кілька інгредієнтів, 15 хвилин – і смачний сніданок вже на вашому столі. По суті, це деруни, однак додавання сиру гарантує особливу "родзинку".

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Рецепт дерунів на сніданок

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів картоплі;

– 1 яйце;

– 1/4 чайної ложки солі;

– зубчик часнику;

– 50 грамів Моцарели;

– 200 грамів борошна.

Приготування:

Картоплю чистимо і дрібно натираємо. Збиваємо яйце, сіль та продавлений часник. Грубо натираємо Моцарелу, з'єднуємо всі інгредієнти. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Смажимо 4 деруни по кілька хвилин з кожного боку.

Смачного!

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