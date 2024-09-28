Шукаєте простий рецепт ефектного смаколика, який порадує ваших гостей? Обирайте рулет без випічки, інформує Pysznosci! Це ідеальне рішення як для несподіваних гостей, так і для вражаючого десерту на свята.

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Шоколадний рулет

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

шоколадна маса:

– 350 грамів какао-печива;

– 40 грамів вершкового масла;

– 130 мілілітрів молока;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 3 повні столові ложки какао;

горіхова маса:

– 100 грамів мелених горіхів (сушений кокос, мелений мигдаль);

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 80 грамів цукрової пудри.

додатково:

– вишневий джем (за бажанням);

– горіхи або кокосова стружка для посипання.

Приготування:

Приготуйте шоколадну масу: подрібніть печиво в порошок. Розігрійте масло, цукрову пудру та молоко в каструлі до однорідної маси. Додайте бісквітний порошок і ретельно перемішайте. Приготуйте горіхову масу: змішайте масло з цукровою пудрою до пишності. Додайте мелені горіхи, кокосову стружку або мигдаль і перемішайте. Викладіть шоколадну масу на пекарський папір, утворивши прямокутник. Зверху можна покласти вишневий джем. Викладіть горіхову масу на шоколадний шар, залишивши запас по довгих сторонах. Згорніть усе в рулет, починаючи з довшої сторони. Прикрасьте рулет залишками горіхової маси та посипте горіхами або кокосовою стружкою. Поставте рулет у холодильник мінімум на 12 годин.

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