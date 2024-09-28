Шукаєте простий рецепт ефектного смаколика, який порадує ваших гостей? Обирайте рулет без випічки, інформує Pysznosci! Це ідеальне рішення як для несподіваних гостей, так і для вражаючого десерту на свята.
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Шоколадний рулет
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
шоколадна маса:
– 350 грамів какао-печива;
– 40 грамів вершкового масла;
– 130 мілілітрів молока;
– 40 грамів цукрової пудри;
– 3 повні столові ложки какао;
горіхова маса:
– 100 грамів мелених горіхів (сушений кокос, мелений мигдаль);
– 100 грамів м'якого вершкового масла;
– 80 грамів цукрової пудри.
додатково:
– вишневий джем (за бажанням);
– горіхи або кокосова стружка для посипання.
Приготування:
- Приготуйте шоколадну масу: подрібніть печиво в порошок. Розігрійте масло, цукрову пудру та молоко в каструлі до однорідної маси. Додайте бісквітний порошок і ретельно перемішайте.
- Приготуйте горіхову масу: змішайте масло з цукровою пудрою до пишності. Додайте мелені горіхи, кокосову стружку або мигдаль і перемішайте.
- Викладіть шоколадну масу на пекарський папір, утворивши прямокутник. Зверху можна покласти вишневий джем.
- Викладіть горіхову масу на шоколадний шар, залишивши запас по довгих сторонах.
- Згорніть усе в рулет, починаючи з довшої сторони.
- Прикрасьте рулет залишками горіхової маси та посипте горіхами або кокосовою стружкою.
- Поставте рулет у холодильник мінімум на 12 годин.
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